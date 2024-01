Pokojové rostliny zkrášlí náš domov a stávají se do jisté míry společnicemi, které nám brzy přirostou k srdci. Sledujeme každý nový lístek, kvítek i centimetr. Co ale dělat, když začnou být zjevně nespokojené? Jedním z prvních projevů takového stavu je žloutnutí listů. Naučme se jim účinně pomáhat.

Někdy se bohužel může stát, že i když se snažíme sebevíc, neodhadneme některé nároky, které rostlina má, a které jí neplníme. Nejprve si většinou všimneme žloutnutí listů, ale vůbec nemusí jít o jediný příznak její nespokojenosti. Žádnou negativní změnu tak nesmíme přehlížet, pokud chceme rostlinu zachovat po další roky v pořádku. Naučme se tedy číst v rostlinách jako v otevřených knihách.

O pokojovky se musíme starat i v zimě, třeba podle youtubového videa v kanálu Plant Lady Prague:

Zdroj: Youtube

Pozor na sucho!

Jednou z nejčastějších příčin žloutnutí listů je špatná frekvence zálivky, hlavně pak její nedostatek. Je sice pravdou, že v přemokřené půdě rostliny také žít nemohou, ale příliš suchá zemina nedovoluje přenášet živiny do kořenů a následně do celé rostliny. Vyzkoušejme tedy (stačí prstem), zda přibližně dva centimetry pod povrchem zeminy ucítíme vlhkost. Pokud ne, jsme u cíle hledání. Existují také speciální vlhkoměry, které se dají běžně koupit a dají vám absolutní jistotu, jak na tom rostliny jsou.

Ani mokro jim nesvědčí

Stejně tak, jak bylo řečeno, je ale problém v opačném případě, kdy rostlině dopřáváme vodu ve větším množství než kolik jí potřebuje. Kořeny pak v přemokřené půdě začnou zahnívat, odumřou a nemohou tak zásobovat zbytek pokojovky potřebnými živinami. Je-li rostlina nucena žít delší dobu v “blátě”, začnou listy nejen žloutnout, ale navíc i opadávat. Dejme si na to tedy pozor, stejně jako na hodnoty pH, tedy kyselosti půdy. K dostání jsou jednoduché testy, s jejichž pomocí zjistíte, zda má vaše pokojovka všechno, co potřebuje, tedy většinou zeminu s pH kolem neutrální hodnoty (mezi 6 - 7). V tomto případě je ale nezbytné zjistit, co vyhovuje konkrétní rostlině, protože existují i kyselomilné, které si libují v jiných podmínkách.

close info shutterstock.com zoom_in Jak zachránit přelité pokojovky?

Správný výběr květináče

Voda samozřejmě není jedinou příčinou možného žloutnutí listů. Ty totiž potřebují také dostatečný prostor pro kořeny. Jakmile je zapomeneme včas přesadit, budou kořeny po čase v květináči tak nahuštěné, že dojde k jejich poškození. Stejně tak se může stát, že je napadnou nejrůznější škůdci, případně začnou zahnívat. Tyto příčiny neodhalíme jinak, než že rostlinku vyndáme z květináče a důkladně prozkoumáme její podzemní části. Najdeme-li poškozené kořeny, je nutné takové odstranit a rostlinku přesadit do větší nádoby.

Kouzelnický trik s alobalem

Zdá se, že péče o pokojovky je složitá disciplína. Svým způsobem vlastně ano, ale můžeme si v lecčem ulehčit práci a rostlinkám prospět. Například problémy s velkou či malou vlhkostí substrátu odstraníme umístěním drenáže na dno květináče. Co ale dělat, když nemáme po ruce potřebný materiál? V takovém případě stačí zajít do spíže a přinést kus alobalu, který běžně používáme při práci v kuchyni. Z něj vytvoříme větší i menší kuličky, které při přesazování nasypeme na dno květináče. Pak přijde na řadu trocha zeminy, rostlina a znovu zemina, kterou pokojovku dobře, ale jemně zafixujeme. Problémy s vodou zmizí jak mávnutím kouzelného proutku. Zkusíte to také?

