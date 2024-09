Pasta na zuby je výjimečně dobrý čistič. Tak dobrý, že by byla škoda používat ho jen na zuby. Co s pastou a proč ji zmrazit?

S úklidem pomůže i pasta na zuby. Proč ji mrazit?

Jak málo stačí, aby bylo doma uklizeno. Obyčejně dvě šikovné ruce a do nich hadřík a nějaký čisticí prostředek. Jenže brzy bude třeba vyčistit tohle a pak támhleto a na každý z těchto povrchů a materiálů bude třeba jiný čistič.

Anebo ne! Vyrobte si univerzální prostředek, který má vysoké odmašťovací schopnosti a sílu domácích osvědčených prostředků čili saponátu, sody, ale hlavně pasty na zuby.

Proč a s čím zmrazit pastu? Podívejte se na kratičký příspěvek z YouTube kanálu „simple & fast“, kde se všechno dozvíte. Výsledkem je čistič, který provoní toaletu a pomůže vám ji dezinfikovat i omýt.

Mražené tablety ze zubní pasty a aviváže

Tablety do nádržky WC z pasty a aviváže můžete rozhodně vyzkoušet, ale pamatujte, že byste to ani s takovým čistícím prostředkem neměli přehánět. Do nádržky toalety rozhodně patří jen voda. Při nadužívání takových tabletek může vzniknout v nádržce šlem, který budete muset vyčistit manuálně.

Možná vás překvapí, že pasta s aviváží nevytvrdne docela. Je to díky tomu, že pastu nelze zmrazit, respektive ne v domácích podmínkách. Teplota, při které se změní konzistence pasty a zmrzne, je totiž minimálně -13 °C. Tablety budou tedy spíš gelovité a je nutné je uchovávat v mrazáku.

Univerzální čistič z pasty na zuby

A jak je to s tím univerzálním čističem? Na sociálních sítích kolují recepty, které lze snadno vyrobit a spojují sílu běžných surovin, které máme většinou už doma. Mezi tyto určitě patří i pasta na zuby, která je až překvapivě dobrým univerzálním prostředkem sama o sobě.

Můžete ji ale také smíchat se saponátem, sodou a vodou, abyste vytvořili účinný odmašťovač, který lze rozhodně dobře využít při úklidu kuchyně, koupelny i podlahy. Maličké množství se hodí také na mytí skla a zrcadel. Patrně je možné použití i na dřevěné podlahy a nábytek, ale rozhodně s opatrností, a hlavně je nutné dřevo okamžitě osušit.

Jak vyrobit takový univerzální čistič? Smíchejte půl litru čili dva hrnky saponátu na mytí nádobí, do něj vymačkejte celou zubní pastu cca 90 g, přidejte vrchovatou lžíci jedlé sody, a to vše nařeďte hrnkem čisté vody. Veškeré ingredience dobře rozmíchejte a promíchejte, přelijte do uzavíratelné láhve a používejte jako koncentrovaný mycí prostředek.

