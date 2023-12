Udržujete tradice jako za starých časů nebo je i ve vaší rodině jedna generace vynechala a vánoční zvyky jsou teď ty tam? Určitě je nemusíte zkoušet všechny, ale přece jen nějaké by vaše sváteční dny mohly zpestřit a vykouzlit vzpomínky, ke kterým se budete později rádi vracet.

Advent: Čekání na Vánoce

Než se pustíte do lití cínu a roztavíte lžíce a naběračky po prabábě, raději si udělejte adventní kalendář, věnec na dveře nebo na stůl se čtyřmi svíčkami pro zapálení v adventní neděli. K Vánocům patří zvláštní atmosféra, výzdoba i čas s rodinou.

Čekání na Vánoce začíná adventem. Čtyři neděle před svátky jsou pohyblivé a první z nich byla minulý víkend. Jestli jste první čili železnou neděli propásli, nevěšte hlavu. Času máte pořád dost. Čtyři svíčky pořídíte v každém větším obchodě, jak je naaranžujete a zda budou na věnci je jen na vás. I velmi moderní minimalistické pojetí se počítá.

Věnec na stole se čtyřmi svíčkami je také typicky adventní a je to takový jednoduchý kalendář, který připomíná kolik ještě nedělí do Vánoc. Každou neděli, tedy tu železnou, bronzovou, stříbrnou, a nakonec zlatou čili poslední předvánoční se zapaluje svíčka.

Máte posledních několik dnů koupit nebo také vyrobit adventní kalendář pro děti. I když otevírání okének kalendáře se skrytými drobnými čokoládkami je dnes už pro mnohé také tradicí. Adventní kalendář můžete jednoduše vyrobit a dát si do něj co chcete. Divili byste se, jak moc děti ocení poukázky na „čtení knížky s tatínkem“ nebo „nákup ozdoby na vánoční stromek s babičkou“.

Věnce jsou součástí křesťanské symboliky, ale zároveň i v době předkřesťanské představovaly vítězství, koloběh života ve smyslu náboženském, ale i zcela přirozeném přírodním a univerzálním. Věnec na dveřích je dnes vnímán také jako dekorace vítající návštěvu ještě před tím, než se setkáte osobně. Svátky přece jsou dobou návštěv! Pokud věnec ještě nemáte, můžete si jej koupit i vyrobit. Témat, materiálů a stylů je habaděj. Určitě si vyberete.

Přírodní, minimalistické nebo nablýskané a plné zlata. Je to na vás, jaká bude vaše výzdoba.

Vánoční věštění a kouzelné jmelí

Na Vánoce se nejen lil cín nebo olovo do vody, aby se z podivných nahodilých tvarů věštilo do příštího roku, ale dříve i dnes se v rodinách pouštějí skořápkové svíčky. Mezi starší a málo praktikované tradice patří také házení střevícem. Dívky házely svým střevícem přes rameno, aby zjistily podle špičky boty natočené ke dveřím, zda se brzy vdají a odejdou z domu.

Pokud byste chtěli vysekat díru v ledu a podívat se do budoucnosti, přečtěte si raději schoulení pod dekou Erbenův Štědrý den z Kytice. Klasika se téměř blíží vánočnímu hororu, stejně jako Adersonova zimní poháda „O dívce se zápalkami".

Věštit budoucnout vám pomůže také obyčejné jablíčko. Musíte jen rozkrojit horizontálně, abyste viděli hvězdu, která věští zdraví nebo křížek, podle kterého vás čeká nemoc nebo hůř.

K Vánocům patří i jmelí. To se do adventní výzdoby dostalo patrně už v dobách předkřesťanských. Období zimního slunovratu čili 21. nebo 22.prosince se slavilo už tisíce let před vznikem křesťanství. Jmelí se používalo pro léčebné, ale i kouzelné účinky. A prý se věšelo v domovech několik měsíců před svátky, aby do té doby zezlátlo nebo spíš zežloutlo a mělo ještě silnější moc! A také že má, jako všechno sušené koření. Jmelí se tradičně věší nad dveře nebo nad stůl.

Užijte si zimu i čas svátků. Svařák k nim patří.

Vánoční jídlo, nápoje i nové tradice

Klasické vánoční pokrmy jistě znáte. Patří k nim nejen spousta druhů cukroví, ale u nás i kapr se salátem, vaječný likér nebo svařené víno. Purpura, vánoční františek nebo alespoň trocha jalovce na plotně vykouzlí typické vůně, mezi které se často vmísí i aroma čistících prostědků. Dříve to byla například červená tekutina Divava, která se používala na leštění dřevěného nábytku. Pamatujete?

Nemusíte ale rozhodně udržovat jen staré tradice. Navštivte vystavené betlémy, vánoční koncert nebo se zapojte do pomoci dětem v nesnázích.

Zdroje: informuji.cz, blesk.cz