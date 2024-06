close info Shutterstock

Kateřina Jelínková 18. 6. 2024 clock 3 minuty video

Pokud máte doma milovníka rychlých kol, který si navíc zakládá i na svém vzhledu, pak pro něj bude ideálním dárkem vlastnoručně vyrobené motoristické zrcadlo, které může přijít jak do koupelny, tak i do dílny nebo do garáže. Pojďme se pustit do práce.

Není pravdou, že mužům na jejich vzhledu nezáleží. Dnes to mnohdy bývá právě naopak, a tak se i vášniví motoristé rádi ujistí, že vyráží na cestu za dobrodružstvím náležitě upraveni. Pojďme jim pohled do zrcadla ještě zpříjemnit. Jak? Třeba tím, že jej vyrobíme ze staré pneumatiky od skútru. Jak využít staré pneumatiky? Možností je nepřeberné množství, jak ukazuje youtubové video na kanálu The Art of Craft: Zdroj: Youtube Ideální velikost základu K vlastnoruční výrobě rámu zrcadla ze staré pneumatiky samozřejmě můžeme použít jakoukoliv, kterou budeme mít k dispozici. Ta od skútru bude mít ale ideální velikost - není ani příliš velká, ale obdarovaný se v takovém zrcadle už pohodlně uvidí. Práce zabere jen několik desítek minut a radost, kterou výsledkem způsobíte, bude jistě stát za to. Dokonalá čistota je základ První, co bude potřeba udělat, jakmile seženete tu správnou pneumatiku, bude její dokonalé očištění. V tomto případě nepostačí obyčejná voda nebo mýdlo, ale použijeme raději silnější prostředek, včetně ředidla. Jakmile bude povrch základu našeho díla dokonale čistý, můžeme se pustit do další práce. Připravíme si ideálně sololitovou desku, a pokud ji nemáme, tak můžeme využít i desku plastovou. Z ní vyřízneme kolečko tak velké, aby zakrylo zadní část budoucího zrcadla. close info Shutterstock.com zoom_in Milovníci morotismu mohou v pneumatikách třeba i posedět Vyberte nejepší úhel Připevníme k němu háček nebo očko k zavěšení a následně ji spolu s pneumatikou provrtáme a šrouby s pomocí matiček připevníme. Tím je zadní strana hotová, jen si musíme uvědomit, že tímto krokem již máme jasně dáno, kde bude horní část zrcadla. Je to samozřejmě jedno, jde jen o to, že některé staré pneumatiky mohou mít určitý kaz, na který nebudeme chtít upozorňovat, a tak bude dobré jej co nejlépe “schovat na místo, které nebude tolik vidět. Barevné, nebo "přírodní"? Abychom dosáhli dokonalého efektu, můžeme v této chvíli pneumatiku nastříkat barevným sprejem tak, aby ladila třeba s vybavením dílny nebo jiným interiérem, kde předpokládáte, že bude nakonec umístěna. Hotovo? Pak už zbývá jen instalace samotného zrcadla. To budeme lepit na horní stranu pneumatiky, tedy na opačnou stranu, než ke které jsme dříve připevnili zmiňovanou desku. Vyříznout zrcadlo tak, aby bylo dokonale kulaté a nerozbilo se přitom, není nic jednoduchého a začátečníci by měli tento krok raději svěřit odborníkovi. Vyplatí se to, pro dokonalý výsledek našeho výrobku to bude dobré rozhodnutí. Nalepte zrcadlo a je hotovo Jakmile si přineseme zrcadlo domů, můžeme dílo dokončit jeho přilepením speciálním pevným lepidlem na rám z pneumatiky (nechte si raději poradit v obchodě, jde o technická lepidla podle typu lepeného materiálu). Po dokonalém zaschnutí lepidla, které necháme raději odpočívat do druhého dne, budeme mít hotovo a můžeme se těšit na překvapení, které způsobíme. Související články close Hobby Nalijte beton do formiček na led: Stylový stojánek na fotky vám bude závidět každý video close Hobby Staré pneumatiky nevyhazujte, hodí se na zahradě. Můžete s nimi oslnit sousedy video Zdroje: ceskykutil.cz, primadoma.tv, primanapady.cz

tag Interiér Pneumatika Vzhled Zrcadlo

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít