Dva produkty, které jistě každý dobře znáte. Pasta na zuby je s vámi na začátku a konci dne, pivo například odpoledne nebo k večeru. Věděli jste ale, že když tyto dvě věci smícháte dohromady, vznikne vám fantastický čistič? Podívejte.

Pivo je národní pýchou našeho národa. Zkrátka a jednoduše nápoj, bez kterého by se Česká republika neobešla. Není tudíž divu, že jsme na prvním místě v žebříčku konzumace piva se 135 litry ročně. Aby taky ne, když skoro na každém rohu stojí pivovar. Pivu se také přezdívá tekutý chleba. Obilný slad, voda a chmel jsou základní ingredience.

Jak vyčistit skvrny na kohoutku se můžete podívat v tomto Youtube videu z kanálu Tips Now:

Zdroj: Youtube

Zubní pasta jako čistič

O zubní pastě jste již v kontextu čištění jistě slyšeli. Nejen co se týče čištění zubů. Zubní pastou s aktivním uhlím si například můžete perfektně vyčistit záchodové prkénko. Pokud ale budete chtít používat zubní pastu s pivem, doporučuje se především bílá zubní pasta. S přidanými barvivy či aktivním uhlím nebude mít pasta s pivem tak účinný efekt, naopak. Jaké účinky má tedy zubní pasta smíchaná s vaším oblíbeným nápojem?

close info Profimedia zoom_in Zubní pasta je známá jako čistič nejen zubů.

Zářivé a lesklé šperky

Šperky jsou, obzvláště pro dámy, neodlučitelnou součástí každého dne. Po nějaké době ale mohou ztrácet svůj lesk, nebo se na nich mohou dokonce začít objevovat skvrny. Stačí pouze menší miska, do které nalijete pivo a přidáte zubní pastu. Do tohoto roztoku vložte na 10 minut vaše stříbrné nebo zlaté šperky a následně je vyndejte a osušte hadříkem. Skvrny budou pryč a vaše náramky, prstýnky nebo náhrdelníky budou lesklé, jako byste je právě zakoupili.

close info Profimedia zoom_in Vaše šperky budou čisté a lesklé jako nové.

Zašlé skvrny budou ty tam

Každý má svůj oblíbený kus nádobí. Ať už je to hrneček, do kterého si každodenně děláte svůj ranní čaj, či svou ranní kávu, nebo miska po prababičce, do které si každý den děláte snídani. Bohužel je na těchto věcech každodenní používání po určitém čase viditelné a začnou se na nich tvořit skvrny. Ale když smícháte pivo a zubní pastu a tento roztok nelijete do rozprašovače, máte vyhráno. Pak už stačí jen nastříkat do vašeho oblíbeného kusu nádobí a houbičkou utřít. Opláchněte teplou vodou a zašlé skvrny budou rázem fuč.

Zdroje: www.ecoo.it, www.wikihow.com