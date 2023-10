Odhodláváte se k úklidu domácnosti a moc se vám do něj nechce? Nevadí. Díky některým vychytávkám vám půjde pěkně od ruky. Navíc nemusíte utrácet za drahé chemické čističe, abyste odstranili i ty největší usazeniny. Vyrobte si vlastní geniální čistič. Stačí k tomu káva a zubní pasta.

Evergreenem při úklidu je použití jedlé sody a octa. My pro vás máme ale další skvělý tip na čistící prostředek z ingrediencí, které máte se stoprocentní jistotou doma. Podívejte se, co dokáže obyčejná pasta na zuby a káva.

Smíchat a čistit

Káva i zubní pasta se dají v domácnosti využít nejrůznějšími způsoby. Každá zvlášť umí velké věci, když se však spojí, jsou neskutečným pomocníkem při neoblíbeném úklidu. Jak si vyrobit geniální směs se podívejte na video na YouTube kanál Recipes by Saiga:

Zdroj: Youtube

Zázrak za pár minut

Nebudete k výrobě malého čistícího zázraku potřebovat nic zvláštního. Připravte si hrnek a nalijte do něj 300 mililitrů vody. K vodě přisypte dvě lžičky kávové sedliny. Jestli holdujete turku nebo překapávané kávě, použijte lógr ihned po kávovém dýchánku, nebudete tak muset kávovou sedlinu schraňovat.

Kávu s vodou dobře promíchejte a do roztoku přidejte ještě lžičku obyčejné kuchyňské soli. Jako poslední ingredience přijde do směsi trocha zubní pasty. Stačí úplně nejobyčejnější a nejlevnější, nemusíte používat žádnou speciální a drahou, službu vykonají všechny stejnou. Množství pasty by se mělo vejít na kávovou lžičku. Vše dobře promíchejte, až se pasta rozpustí.

close info Shutterstock.com zoom_in Zubní pasta je geniálním pomocníkem při úklidu.

Přeceďte a čistěte

Hotovou směs přeceďte přes velmi jemné sítko nebo přes vlhčený ubrousek. Tekutina jím bez problémů projde a kávová sedlina na něm ulpí. Získaný roztok nařeďte 300 mililitry vody, přelijte do lahvičky s rozprašovačem a pusťte se do čištění.

Dokonalé čističe

Zajímá vás, proč zrovna tato kombinace? Káva je velmi abrazivní a dokáže si poradit s odolnými usazeninami a rzí, sůl zase funguje jako drátěnka a zároveň povrchy dezinfikuje.

Zubní pasta je pak díky svému složení dokonalý čistič a v kombinaci s ostatními ingrediencemi nepřekonatelný. Ostatně zubní pasta funguje sama o sobě i na zašlé spáry nebo na zamlžené zrcadlo.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, www.thespruce.com