Smíchejte obyčejnou zubní pastu s octem. Vznikne fantastická věc. Podívejte

Čištění špinavých míst a věcí v domácnosti v oblibě nikdo nemá, ale je zapotřebí to udělat. Vyzkoušeli jste už univerzální čisticí prostředek ze zubní pasty a octa, který stojí pouhých pár korun? Spolehlivě nečistoty odstraní rychle a bez náročného drhnutí!

V dnešní době máme mycí prostředek už téměř na všechno. Proč ale kupovat deset různých chemických saponátů, když stačí smíchat pouhé dvě suroviny, které máte běžně doma? Společně vyčistí hned několik zákeřných nečistot, se kterými si často lámete hlavu. Nedělejte věci složitě, když to jde jednoduše!

Ve videu můžete vidět, jaké má zubní pasta s bílým octem fantastické výsledky při čištění:

Vyčistí připálený povrch žehličky

Povrch žehličky můžete snadno spálit, když nastavíte příliš vysokou teplotu na jemnou látku. Aby nezanechala žehlička při dalším použití nevzhledné skvrny na oblečení, měli byste ji spálenin zbavit. Stačí, když smícháte trochu octa se zubní pastou a bavlněným hadříkem směs nanesete krouživými pohyby na povrch žehličky. Po chvilce nečistota zcela zmizí! Nakonec už jen opláchněte povrch vodou a můžete se pustit do dalšího žehlení.

Pročistí ucpaný odpad

Při každodenním vaření velmi často dochází k ucpanému či zapáchajícímu odpadu. Směs octa a zubní pasty ho však dokáže bez sebemenší námahy dokonale pročistit a zbavit všech zápachů. Nalijte proto půl hrnku octa s rozmíchanou pastou do odpadu a nechte 5 minut působit. Mezitím si uvařte v konvici vodu, se kterou následně propláchněte trubky.

S ucpaným odpadem se potýká každá hospodyňka. Zdroj: profimedia.cz

Vyhlazení poškrábaných skel

Minimálně dvakrát do roka byste se měli pustit také do mytí oken. Do této činnosti se nikdy nikomu nechce, ale výsledek za to stojí. Vyzkoušejte skla umýt octem a zubní pastou. Ocet vyčistí každou nečistotu a zubní pasta zase zajistí, že se okna nebudou mlžit. Zároveň má pasta vyhlazovací vlastnosti na jemné škrábance. Mimo oken tak můžete čistit rovněž zrcadla, dveře od sprchových koutů a další skleněné plochy.

Zbraň proti vodnímu kameni

Trápí vás vodní kámen ve varné konvici, u vodovodních baterií a na dalších plochách ve vaší domácnosti? Snadno s ním zatočíte, když na čištění použijete kartáček namočený v octu se zubní pastou. Tímto způsobem můžete vyčistit také spáry mezi kachličkami a kliky od dveří.

Mastnotu a kámen na vodovodních bateriích odstraní dobře. Zdroj: Shutterstock

Zářivě lesklá toaleta

Záchodovou mísu je rovněž zapotřebí pravidelně čistit. Připravte si proto lahev s děravým víčkem, do které nalijte ocet smíchaný se zubní pastou. Poté lahví namiřte na špinavá místa v záchodové míse a stlačte. Záchodovou štětkou mísu všude očistěte a nakonec spláchněte. Budete překvapeni, jak ocet a zubní pasta dokážou pomoct!

