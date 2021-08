Zubní pasta jako šikovný pomocník na zahradě a další nečekaná, užitečná použití

Zubní pastou si každodenně čistíte svůj chrup, ale věděli jste, že se dá zubní pasta využít mnoha jinými způsoby? Na zahradě i doma!

Na trhu je zubních past tolik, že mnohdy nevíte jakou si vybrat. Některé jsou chuťově dokonce dobré, a naopak jsou i pasty, které jsou dost chuťově odporné. Někomu stačí čichnout k určitému druhu a žaludek se mu obrací vzhůru nohama. Ale my si dnes nebudeme psát o tom, jakou zubní pastu si nejlépe zakoupit, nebo jak si správně čistit zuby. Využijeme pastu na zahradě a v domácnosti jakbysmet.

Kousnul vás brouček?

Při práci na zahradě můžete lehce přijít k všelijakému kousnutí od všelijakých živočichů z hmyzí říše. Na kousanec naneste trochu zubní pasty, ta omezí svědění a zamezí k rozšíření případné vyrážky.

„Břečťanové“ svědění

Břečťan se velice rychle rozrůstá, kdo ho na zahradě má, velmi dobře to ví. Občas procházíte kolem zídky, kde vyčnívá šlahoun a co uděláte? Dobře, spousta lidí neudělá nic…ale zahradní estét ho odtrhne. Na ten jeden kousek břečťanu si nebude brát přece rukavice. Ejhle, ono to docela svědí! První pomoc naleznete v zubní pastě.

Zašlé kovové hrnce

Hrnce po čase dostávají nádech jiné barvy než té původní – stříbrné, pokud vás to irituje, opět to vyřeší zubní pasta. Trochu pasty naneste na hadřík a otřete rendlíky ze všech stran. Pak stačí jen opláchnout vodou.

Jestli jsou už vaše hrnce více tmavé než stříbrné, zubní pastu vetřete do rendlíku, nechte ho odpočinout a omyjte.

Umyvadlo jako nové

Přichází neohlášená návštěva a vaše umyvadlo v koupelně vypadá jak po souboji (to znají především rodiče od dětí). Do umyvadla naneste zubní pastu, vezměte si hadřík nebo houbičku (co máte v dosahu) a rychlostí blesku vydrhněte, opláchněte, zamaskujte stopy a jděte návštěvu s úsměvem přivítat.

Čistá pokožka po barvení vlasů

Po každém barvení osobně musím maskovat „stopy“ po barvě. Ani make-up mi mnohdy nestačí, stejně jsou tmavé fleky vidět. Zkusili jste je odstranit zubní pastou? Místa vám krásně vybělí.

Pomalovanou zeď znají skoro všichni rodiče Zdroj: Alex Photo Stock / Shuttershock

Počmáraná zeď

Děti občas vyvedou něco, co nechápete. Ale uznejte, také jste to dělali. To se týká i pomalované zdi. Zkuste nanést na nakreslené „obrázky“ zubní pastu a vyčistěte starým kartáčkem na zuby nebo suchým hadrem. Používejte pouze na bílou zeď.

Čistý záchod

Už týden si nejste schopní vzpomenout v obchodě na čistící gel toalet. V krámu sice víte, že jste NĚCO potřebovali, ale najednou je ve vašem mozku pusto, prázdno. Známe to všichni a troufnu si tvrdit, že velmi dobře!

Vezměte si na toaletu pomocníka na skvrny – zubní pastu. Naneste do mísy a kartáčem toaletu vydrhněte. Nezapomeňte zajet i pod okraj.

Sklo mobilu jako nové

Zubní pasta odstraní škrábance z telefonu. Tedy…pokud tam nemáte pavouka do všech stran. Malé množství pasty aplikujte na sklo, jemně potírejte hadříkem a ve finále otřete vlhkým hadříkem.

Ochrana před slimáky

Tvrdí se, že když zubní pastou „nakreslíte“ kruh kolem záhonu, slimáci se přes tuto zábranu nevydají. Pasta slimákům nevoní a ani nechutná. Ale jestli tahle finta doopravdy funguje, to zkusím až za rok.

Vázy opět budou zářit Zdroj: Dzha33 / Shuttershock

Čisté vázy

Po čerstvých květinách zůstává ve vázách, za nějaký čas, usazený vápník. Zbavíte se ho tím způsobem, že na hadr nanesete zubní pastu a omažete jí vnitřek vázy. Jestli máte vázu s úzkým hrdlem, dejte pastu na kartáč a rozpatlejte pastu uvnitř tímto kartáčem.

Dobrá vizitka – čisté boty

Světlé boty jsou v oblibě. I když se snažíte ze všech sil, aby zůstaly zářivé, stejně se umažou. Můžou opět zářit, když na ně dáte trochu zubní pasty a houbičkou otřete.

Zdroje: www.dumazahrada.cz, svetkreativity.cz, balconygardenweb.com