4 důvody, proč bydlet v roubence

Dřevo ke kořenům českého národa neodmyslitelně patří. Vždyť většina staveb byla od nepaměti ze dřeva a jejich kouzlo zůstalo až do dneška. I když dřevěné stavby převálcovaly stavby z cihel, a to zejména posledních sto let, dřevo se vrací zpátky. Má totiž nepopiratelné výhody, kteří majitelé dřevěných domků vidí a oceňují.

Jaké jsou výhody dřevěných staveb?

Dřevostavby i tradiční podhůrské roubenky mají srovnatelné fyzikální vlastnosti jako zděné budovy. Mívají dokonce lepší tepelnou ochranu, snižují zátěž pro životní prostředí. A to zejména u nás! Věděli jste, že v České republice máme jedno z nejlepších lesních hospodářství v Evropě?

Izolační vlastnosti dřevostaveb

Když zatopíte, v dřevěném domku máte okamžitě teplo. Zděný dům musíte dlouhé hodiny vytápět, abyste dosáhli akumulace. Ta je užitečná i pro dřevěné domy, proto u dřevostaveb stavíme zděné vnitřní příčky, které akumulují teplo. Také platí, že dřevostavby mají lepší tepelně izolační vlastnosti než zděné domky.

Jak se staví dřevostavba

Dřevostavbu hravě postavíte i za tři měsíce. Oproti zděnému domku, který na klíč budujete i rok. Při stavbě roubenek se nepoužívají tzv. mokré procesy, takže můžete stavět kdykoli během roku. Po dokončení stavby se nastěhujte třeba hned.

Jaká je hmotnost dřevostavby

Dřevostavby mají další výhodu, a tou je nízká hmotnost použitých materiálů. Díky tomu máte jistou jednodušší přepravu a manipulaci s jednotlivými částmi domku.

Vlhkost v dřevostavbě

Roubenky a všechny dřevěné stavby snadno přijímají i uvolňují vlhkost. Tím vzniká vyvážené klima v interiéru a vyhnete se příliš suchému vzduchu nebo naopak plísním.

4 mýty, které kolují o dřevostavbách

Dřevostavba má nižší životnost

Životnost dřevostavby je prakticky nekonečná. Stačí si připomenout roubenky, které jsou od středověku stále stejné. Dřevěné stavby navíc splňují přísné normy na pevnost, stabilitu a životnost. Kvalitní dřevostavba hravě vydrží i 200 let.

Dřevostavba snadno shoří

Řada dřevostaveb v historii podlehla požáru. Nutno však dodat, že dřevo zachovává své vlastnosti i po vzplanutí. Například ocel zcela kolabuje. Moderní dřevostavby jsou odolnější vůči požáru než ty původní. Důvodem odolnosti je dobře opracovaný povrch.

Dřevo napadnou brouci nebo houby

Pokud je dřevo dlouhodobě vystavené vlhkosti, kterou nedokáže odčerpat, vzniká problém. A přicházejí brouci nebo houby. Dobře postavená dřevostavba zkušenou firmou má dobrou konstrukci, kde podobné potíže nehrozí.

Dřevěné domy jsou neekologické

Vytěžené nerosty pro zděný dům už nikdy nedorostou. Materiály jsou velmi náročné na výrobu i zpracování. Výroba trámu pro roubenku má nižší energetickou náročnost:

oproti pálené cihle 3x,

oproti cementu 4x,

oproti betonu 6x,

oproti oceli 24x,

oproti slitinám hliníku 126x,

oproti plastům 200x.

Pár faktů o kácení stromů závěrem

Pro stavbu dřevostavby nebo roubenky vytěžíme jeden strom starý 80-100 let. Ten už stárne jen pomalu produkuje méně kyslíku než mladé stromky. Místo tohoto stromu vysadíme plošně cca 8 malých sazenic, které do 15 let produkují kyslík.

než mladé stromky. Místo tohoto stromu vysadíme plošně cca 8 malých sazenic, které do 15 let produkují kyslík. V České republice máme o 50 % více lesů než v roce 1900.

Dřevostavba je ekologické, přírodní řešení, které má pozitivní dopad na planetu. vaše zdraví i duševní pohodu. Všeobecně se ví, že přírodní materiály a silice obsažené ve stromech pozitivně ovlivňují pohodu a klid a také zlepšují dýchání. Dopřejte si kvalitní a útulné bydlení.