4 kroky, jak hravě zvládnout jarní údržbu garážových vrat

Znáte to – první teplé paprsky už nás táhnou ven. Než se však vydáte v autě či na motorce na vyjížďku, vezměte do ruky kýbl, hadr a pusťte se do údržby garáže včetně jejích vrat. Ukážeme vám, že to zvládnete během chvíle!

Říká se, že ve zdravém těle, zdravý duch. Ale věděli jste, že to samé platí i pro garáž a auto? Proto byste neměli zapomínat alespoň dvakrát do roka (ideálně jednou za tři měsíce) na pravidelnou údržbu garáže, potažmo garážových vrat. Abyste to měli co nejjednodušší, sepsali jsme pět bodů k dosažení co nejlepšího výsledku.

1. Čistota, půl zdraví

Garážová vrata umyjte z obou stran. A s nimi i zbytek garáže. Vystačíte si s teplou vodou a libovolným čisticím prostředkem. Za celou zimu se na podlaze i na vratech usadily zbytky posypové soli a špína. Ty by mohly dříve či později začít dělat neplechu, takže pryč s nimi! A nezapomínejte při cídění ani na kolejnice a těsnění vrat – tady stačí suchý hadřík na utření nahromaděných nečistot.

2. Dře to, nebo jde to?

Jakmile se všechno jen blýská, přichází na řadu promazání vrat. Nikde by totiž nemělo při jejich chodu nic drhnout nebo nepříjemně vrzat. Dobrou službu vám udělá vazelína. Zaměřte se na osy kol, panty, pružiny a ložiska. Samotné kolejnice však nechte suché a nepromazávejte je, aby se v nich zbytečně nekoncentrovaly nečistoty, které by pak brzdily plynulý chod vrat.

Zdroj: BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.

3. Vyvážení vrat

Možná vás napadlo, že tady už jde do tuhého. Nemějte obavy, v této fázi potřebujete jen svůj bystrý zrak a jeden pár rukou. Vrata přepněte do manuálního otevírání a vysuňte je přibližně do jednoho metru výšky nad zem. Drží a jsou ve vodorovné poloze? Pak je vše v pořádku. Zavírají se nebo padá jedna jejich strana? Něco je špatně a měli byste se co nejdříve obrátit na technika.

4. Vše znovu prohlédněte a zkontrolujte

Opakování je matka moudrosti, proto pro jistotu ještě jednou zkontrolujte, jestli vrata nemají jakékoliv mechanické poškození, netřepí se jim ocelová lanka (mají-li je) a otevírají se hladce. A poslední, avšak neméně důležitá věc: ubrouskem s dezinfekčním prostředkem otřete dálkový ovladač a nezapomeňte v něm vyměnit baterky (nebo je alespoň dokoupit, kdyby náhodou).

Zdroj: BUILDING SHUTTER SYSTEMS s.r.o.

No a velký jarní úklid máte za sebou! Teď už můžete konečně vyrazit na ten slibovaný výlet.