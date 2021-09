4 rady, jak se starat o nová plastová okna po montáži

Těšíte, až si konečně pořídíte nová plastová okna, ale trochu se děsíte, když si v internetových diskuzích čtete, jak z rámů nejdou oddělat ochranné pásky nebo že bílé rámy jsou zažloutlé? Když s pravidelnou pečlivou údržbou začnete hned po montáži, žádné problémy nehrozí. Přečtěte si 4 nejdůležitější tipy na to, jak se starat o nová plastová okna, abyste prodloužili jejich životnost.

1. Stáhněte ochranné pásky co nejdříve

Pásky, které jsou na všech okenních rámech nalepené z výroby, sice mají přízvisko ochranné, ale to rozhodně neznamená, že by měly na oknech zůstat více měsíců či dokonce let, než rekonstrukci či stavbu dokončíte. Jak na pásky (a stejně tak se to týká polepů na sklech) svítí slunce, postupně lepidlo vysychá a páska jde dolů stále hůř. Navíc někdy pod déle nalepenými pásky zůstávají fleky. „Pokud tedy hned po montáži oken nenavazuje zapravení špalet, pásky sundejte co nejdříve, nejpozději do dvou měsíců. A až budete dělat fasádu a omítky, zase okna zakryjte. Praktické jsou krycí fólie, které ochrání rám i sklo,“ radí Petr Borecký, ředitel společnosti TT HOLDING. Ta provozuje e-shop Skladová-okna.cz, který vlastní největší sklad plastových oken v Česku a dodává okna i do okolních států.

Zdroj: Skladová-okna.cz

2. V případě znečištění to řešte ihned

Pokud se i přes vaši snahu okna někde ušpiní, nenechávejte omytí až na později, ale naopak to řešte co nejdříve. Určitě ale nečistěte nasucho a nepoužívejte chemické čističe a prostředky s abrazivními (brusnými) částicemi, které by povrch zničily. Vhodná je voda s běžným čisticím prostředkem. Montážní pěnu raději odstraňte, až zaschne, protože když je čerstvá, tak hrozí, že ji rozmažete na ještě větší plochu.

3. Pravidelné mytí se vyplatí

Pokud právě okna vybíráte, nejspíš přemýšlíte, jakou zvolit barvu a to i vzhledem k údržbě. Pravda je taková, že pravidelné mytí, nejlépe dvakrát do roka, je nutné u všech dekorů, i když samozřejmě na bílých oknech jsou prach a pyl viditelnější. Rozhodně ale nemusíte mít obavy ze zažloutlých rámů. Jak vysvětluje Petr Borecký, žloutnoucí rámy znamenaly degradaci materiálu a šlo o problém u dříve vyráběných plastových oken. „Dnes už mají profily barevné stabilizátory. Ale přece jen pyly a prach bývají agresivní, takže určitě zákazníkům doporučujeme pravidelné mytí. Na e-shopu prodáváme i speciální sadu na údržbu plastových oken.“

4. Důležité je seřízení

Kromě nablýskání skel a rámů nezapomeňte také na vnitřní část oken – na seřízení kování. Podrobný postup najdete v tomto návodu. Se správně seřízeným kováním se vám okna budou dobře ovládat, nebude profukovat mezi křídlem a rámem a prodloužíte životnost kování.

Zdroj: Skladová-okna.cz