5 důvodů, proč stavět z cihel

Když jednou za život stavět dům, tak pořádně. O úspěchu či neúspěchu stavby rozhoduje především volba materiálu. A proč volíme právě cihlu? Důvodů je spousta, jedno mají však společné: kvalita, která se nedá ošidit. Právě proto je cihlový dům tím správným domovem pro vás a vaši rodinu.

Cihly jsou dlouhodobě ověřené řešení, které se tradičně využívá pro stavbu domu. Proto je primární volbou stavebníků. Mají zkrátka s cihlami dobrou zkušenost, a to už po generace. Používání stavebního materiálu z nepálené i pálené hlíny totiž sahá daleko do historie, čímž se nemůže pochlubit žádná jiná stavebnina.

1. Svoboda pro svépomocníky

Co Čech, to kutil. Proto jsou cihly skvělým materiálem pro svépomocníky. Nelimituje vás tvar ani vzhled stavby. Cihly se dokonale přizpůsobí. Neplatí omezení na dodavatele, můžete stavět, kdy a jak chcete. Na rozdíl od jiných materiálu si tak hrdě řeknete, že jste dům postavili vlastníma rukama.

2. Bezpečí po mnoho generací

Cihlový dům vydrží věky, jelikož je z pevného a odolného materiálu, který odolá i extrémním výkyvům přírody. Důkazem jsou podstatně menší škody než u domů necihlových způsobené loňským tornádem. Cihlové stavby jsou totiž stabilní, navíc mají nehořlavou konstrukci. I když se s jinými materiály lépe a rychleji manipuluje, stabilní cihlová stavba vám zaručí, že co jednou postavíte, to vydrží. Když do vlastností započítáte minimální změnu struktury vlivem vlhkosti a dotvarování, stávají se cihly dokonalým trvanlivým stavebním materiálem s opravdu dlouhou životností.

3. Tepelněizolační vlastnosti

Cihly jsou vyrobené z přírodních materiálů, i tak se dokážou dokonale přizpůsobit tepelným podmínkám. Dobře akumulují teplo. U jednovrstvého zdiva je tepelněizolační vata již uvnitř cihly, zdi tak nenabývají na síle.

4. Investice do budoucna

Díky stabilitě a trvanlivosti materiálu je cihlový dům skvělou investicí. Nejenže cihly vydrží věky, ale také se s nimi snadno provádí rekonstrukce, úpravy a zásahy do konstrukce. Lze je recyklovat pro další výstavbu, navíc jsou velmi levné na údržbu. I když stavba z cihel zabere více času než dřevostavba, v budoucnu se vám čas vrátí.

5. Přírodní materiál

Při výrobě cihel se nepoužívají chemikálie, lepidla ani mořidla a nevypouštějí se do vzduchu. Do svých plic tak nevdechujete žádné nečistoty. Cihly jsou šetrné k přírodě, jedná se o ekologický materiál, při jehož výrobě je minimalizováno jakékoliv znečistění ovzduší.