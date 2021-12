7 důvodů, proč si pořídit robotický vysavač

Přijde vám, že neustále uklízíte a stejně můžete další den začít nanovo? Chcete si úklid usnadnit? Pořiďte si robotický vysavač. Poznejte 7 důvodů, proč by neměl chybět v žádné domácnosti a proč ho potřebujete i vy.

Úklid domácnosti nemusí být jen nepříjemná povinnost a rutina. Na trhu existuje spousta šikovných pomocníků, kteří vám práci ulehčí. Vysavače jsou dnes téměř povinnou výbavou. Ale co takhle robotické vysavače? Pojďme se podívat na to, v čem jsou jejich výhody.

Šetří váš čas

Váš nový pomocník bude uklízet neustále, a to i když nejste doma. Vy díky tomu ušetříte drahocenný čas, který můžete věnovat rodině. Nebo klidně sami sobě. Vysavač zvládne uklízet jak přes den, tak v noci.

Pokud chcete mít maximální kontrolu, doporučujeme pořídit model, který lze spárovat s chytrým telefonem. Přes aplikaci budete mít vždy přehled o tom, co právě teď dělá a můžete mu dávat i příkazy. Například ho poslat uklidit do kontrolní místnosti.

Uklidíte bez námahy

To, že si chcete ulehčit úklid, není žádná ostuda. Jsme přeci moderní lidé, kteří mají neomezené možnosti. Tak proč zbytečně zatěžovat bolavá záda ohýbáním a taháním těžkého vysavače? Je sice pravda, že se nedostane úplně všude, ale na průběžný úklid je robot perfektní.

Poradí si s drobečky, menšími nečistotami a chlupy. Přidejte k robotickému vysavači do zásoby i pár triků našich babiček na jednodušší úklid. Uvidíte, že vám vše půjde od ruky, a ani se při úklidu nezapotíte.

Poradí si s jakýmkoliv typem povrchu

Pořiďte si model, který je vybavený kvalitním čistícím systémem a ideálně i navigací. Takové šikovné zařízení totiž nebude mít nejmenší problém nejen s podlahami, ale zvládne i vyčistit koberce. Vy si tedy můžete dát nohy nahoru a nechat drobného robota, ať udělá práci za vás. Pokud navíc má funkci automatického návratu do dobíjecí stanice, máte to úplně bez starostí.

Umí vytírat

Připlaťte si trochu a dostanete robotický vysavač, který kromě průběžného vysávání obstará i mopování. Namokro vytře obývací pokoj, ložnici, koupelnu či chodbu. Kamkoliv ho pustíte, bude čisto jako ze žurnálu.

Záchrana pro alergiky a astmatiky

Alergici a astmatici musí být na úklid obzvlášť důkladní. V domácnosti by měli mít minimum prachu a pylu. Tyto částečky se hromadí nejen na kobercích a předložkách, ale i na podlaze. Robotický vysavač je v tomhle hotový zázrak.

Zajistí, že váš domov bude vždy čistý a bez dráždidel. Zvažte to i v případě, pokud máte malé děti. Stačí, aby byly alergenům a roztočům příliš vystavované a alergie a astma se u nich může snadno rozvinout i v pozdějším věku. Doporučujeme koupit model s HEPA filtry, které minimalizují prašnost a likvidují alergeny a mikroby.

Uklidí po domácích mazlíčcích

Máte doma psa nebo kočku? Pak určitě znáte nikdy nekončící boj s chlupy, hlavně u plemen, která línají několikrát do roka. Vysavač si s chlupy bez problémů poradí, a vám tak ušetří spoustu starostí. Robota doporučujeme i majitelům králíků, morčat nebo papoušků. Od papoušků neustále lítá nějaký prach, a tak toto zařízení opravdu oceníte.

Neruší, když sledujete televizi

Robotický vysavač má velice tichý chod. Může uklízet i tehdy, když sledujete televizi, nebo máte zrovna návštěvu a chcete si povídat. Na rozdíl od klasického vysavače o něm nebudete ani vědět. To je dobré i v případě, že máte doma miminko nebo zvířata, která se hluku z vysávání bojí.

Nezapomeňte, že i o robotický vysavač je potřeba čas od času pečovat. Kromě pravidelného vyprazdňování sběrné nádoby na prach vás čeká také čištění rotačního kartáče, filtru či směrového kolečka. Některé modely můžete jednoduše umýt ve vodě. Může to vypadat komplikovaně, ale vlastně to nic složitého není. Stačí dodržovat pokyny výrobce v manuálu a časem to budete dělat úplně automaticky.