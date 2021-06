7 zajímavých faktů o chutném perníku

Milujete sladké perníkové koláče, připravujete každoročně ty nejlepší vánoční perníčky a uvědomili jste si, že o perníku vlastně moc nevíte?

Zjistěte, co jste o perníkových lahůdkách možná nevěděli.

1. Perník je tvořen směsí koření

Sladké perníkové dobroty, od měkkých koláčů po sušenky, jsou tvořeny zázvorem, hřebíčkem, muškátovým oříškem, skořicí a sladí se medem, cukrem nebo melasou.

2. Perníčky mohou plnit přání

Podle švédské tradice si můžete dát perník do dlaně a něco si přát. Druhou rukou jej pak musíte rozbít. Pokud se perník rozlomí na tři části, přání se vám splní.

3. Mladé ženy používaly perníky k nalezení budoucího manžela

Ženy, které chtěly najít vysněného muže, upekly perníček ve tvaru lidské postavy a předaly jej svému vyvolenému. Pokud muž perníček snědl, věřilo se, že se do ženy bláznivě zamiluje.

4. Největší perníková chaloupka na světě je v Americe

V roce 2013 byl do knihy Guinnessových rekordů zapsán dům z perníku, který stojí v Texasu. Tato největší perníková chaloupka má 35 823 400 kalorií a je dostatečně velká na to, aby pohodlně ubytovala pětičlennou rodinu.

5. V perníkové chaloupce se teď můžete i najíst

Na hoře Ritz-Carlton, Dove Mountain v Tucsonu (Arizona) stojí perníková chaloupka v životní velikosti, kde si můžete rezervovat stůl. Večeře vás bude sice stát kolem 6000 Kč, ale budete moci říkat, že jste jedli uvnitř budovy, která je vyrobena z 340 kg cukru!

6. Perníkové chaloupky pocházejí z Německa

Tradice zdobených perníkových chaloupek začala v Německu počátkem 19. století, a to na základě pohádky bratří Grimmů, Jeníček a Mařenka. Pekaři, inspirováni tímto příběhem, začali vyrábět malé zdobené domky z perníku, který byl slazený medem.

7. Způsob jedení perníku o vás hodně prozradí

Vědci vyzkoumali, že pokud nejdříve kousnete do hlavy perníkového panáčka, znamená to, že jste orientováni na úspěch. Jste přirozenými vůdci, kteří neberou “ne” jako odpověď.

Ukousnete-li jako první pravou paži, jste jedincem, který má tendenci být skeptický a pesimistický, zatímco levá paže vypovídá o tom, že máte cit pro kreativitu a jste velmi extrovertní.

A co nohy? Zakousnete-li se nejprve do perníkové nohy, jste lidmi, kteří si libují ve společnosti ostatních.

Historie perníku

Perník a jeho tvary mají dlouhou historii. Ranou podobu perníku lze vysledovat až ke starověkým Řekům a Egypťanům, kteří jej používali ke slavnostním účelům.

Podle francouzské legendy přinesl perník do Evropy, v roce 992, arménský mnich, později svatý, Gregory z Nicopolis (Gregory Makar). Ten žil sedm let ve francouzském Bondaroyi poblíž města Pithiviers, kde učil kněze a další křesťany, jak se perník připravuje.

Předpokládá se, že se perník do Evropy poprvé dostal na konci 11. století společně s křižáky, kteří s sebou přivezli perníkový chléb ze Středního východu. Zázvor, který je v perníku obsažen, byl nejen chutný, ale měl také pomoci chléb zakonzervovat.

Ve 13. století se perník začal vyrábět také v polském městě Toruň a rychle si získal slávu také v zahraničí, včetně Švédska, kam jej přinesli němečtí přistěhovalci.

Do různých podob byl perník formován mnichy v Německu ve 13. století.

Pekaři z Ulmu pracovali s perníkem již v roce 1296 a ti z Norimberku v Německu v roce 1395. Časem byl Norimberk uznán hlavním perníkovým městem světa.

První zmínka o perníkových panáčcích sahá až do Anglie k Alžbětě I. Ta si je nechávala připravovat jako pohoštění pro důležité hosty.

Do Ameriky se perník dostal s osadníky, kteří přijížděli z Evropy. Melasa, která byla levnější než cukr, se brzy stala běžnou ingrediencí, která pomohla vyrobit měkčí perníkový koláč. V roce 1796 kuchařka Amelie Simmons publikovala 7 různých receptů na perníky na plech.

Co se týká tradice výroby perníku v Česku, ta sahá až do doby lucemburské, a to konkrétně do roku 1335, kdy byl perník svátečním občerstvením v Turnově, kde se prodával na trzích.