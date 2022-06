9 otázek, které byste si měli položit při výběru dveří do bytu

Jaké rozměry by měly mít dveře do bytu? Vyplatí se investovat do těch bezpečnostních? A jaké další vlastnosti by měly bytové dveře mít? Pokud vás čeká výběr vchodových dveří, ale nejste si jistí, na co se zaměřit, poradíme vám v našem článku.

Jaké rozměry by měly mít dveře do bytu?

Obecně se doporučuje pořídit si dveře do bytu o šířce alespoň 90 cm. Při stěhování totiž nebudete mít problém s přenášením nábytku nebo jiných větších předmětů. Můžete si však vybrat i vchodové dveře o šířce 80 cm. Při pořizování dveří nezapomeňte vždy změřit stávající dveře, a to kvůli velikosti stavebního otvoru, do kterého se budou vchodové dveře zasazovat.

Zdroj: Htdvere.cz

Jaký materiál dveří vybrat?

Bytové dveře se vyrábějí z různých materiálů – plastu, dřeva nebo hliníku. Výběr materiálu je důležitý, protože ovlivňuje vlastnosti dveří, jako je životnost, odolnost, tepelná a zvuková izolace, ale také design. Kvalitní dveře bývají navíc pokryty PVC fólií, díky které jsou odolnější, ale zároveň se snadno udržují.

Vyplatí se investice do bezpečnostních dveří?

Ačkoliv jsou vchodové dveře důležitým designovým prvkem každého bytu, měly by plnit také bezpečnostní funkci a ochránit domov před nevítanými hosty. Pro většinu domácností jsou nejvhodnější volbou dveře s bezpečnostní třídou 3, které jsou zasazené v ocelové konstrukci. Bezpečnostní dveře mají čtrnáct zamykacích bodů, jsou proto proti různým praktikám zlodějů. Investice do bezpečnostních dveří proto rozhodně nebudete litovat.

Zdroj: Htdvere.cz

Měly by mít bytové dveře protipožární ochranu?

Rozhodně ano. Kvalitní vstupní dveře ochrání váš byt před ohněm, kouřem a zplodinami. Vstupní dveře do bytu by měly mít odolnost EI 30. To znamená, že výše uvedeným nástrahám odolají po dobu třiceti minut.

Lze správným výběrem dveří zabránit tepelným ztrátám?

Bytovými dveřmi často uniká drahocenné teplo. Kvalitní dveře ale mají dvojité těsnění, které zajišťuje skvělé protihlukové a tepelně-izolační vlastnosti. Správným výběrem dveří proto můžete těmto ztrátám spolehlivě zabránit.

Měly by mít vchodové protihlukovou izolaci?

Pokud toužíte po soukromí, a zároveň nechcete být rušeni hlukem ze společné chodby, zaměřte se při výběru dveří také na protihlukovou izolaci. Vchodové dveře do bytu by měly mít hodnotu izolace ideálně 28 nebo 44 dB, přičemž čím větší číslo je u dveří uvedené, tím méně hluku vchodové dveře do bytu propustí.

Je třeba vyměnit také zárubně?

Pokud chcete, aby vchodové dveře do bytu zajistily požadovanou bezpečnost, ale také tepelně-izolační a protihlukové vlastnosti, je nutné vyměnit také zárubně. Nejenže by dveře nebyly 100% funkční, ale také by vlivem velké váhy bezpečnostních dveří mohlo dojít velkému opotřebení starých zárubní.

Jak na bezproblémovou montáž dveří?

Instalaci dveří do bytu nechte na odbornících, kteří ji včetně výměny zárubní a úklidu zvládnou za sedm hodin. Budete tak mít jistotu, že vstupní dveře budou splňovat všechny požadované vlastnosti a budou 100% funkční.

Pokud si nejste výběrem bytových dveří stále jistí, obraťte se na specialisty z firmy HT dveře, kteří vám rádi pomohou.