Pozor! Letos je advent dříve. Kdy je potřeba zapálit první svíčku?

Slovo advent pochází z latinského adventus, které znamená příchod. Období čtyři týdnů před Vánoci je tradičně bráno jako oslava narození Ježíše Krista, doba rozjímání a dobročinnosti. Svátek začíná první adventní nedělí. Kdy tedy nastává advent roku 2021?

S adventním obdobím je spojeno mnoho tradic. Na našem území se mísí křesťanské a pohanské zvyky. V nich dominuje oheň, zvířecí talismany a příroda obecně. Na venkově se rituály, jež jsou spojené s našimi předkřesťanskými předky, kteří slavili zimní slunovrat, zachovaly déle.

Adventní věnec

Oheň měl v zimním období posvátný a magický význam. Šířil teplo, nahrazoval sluníčko a chránil před zlými mocnostmi. S příchodem křesťanství dostal oheň novou symboliku. Zastupoval světlo boží. Právě proto se každou adventní neděli začaly zapalovat svíčky, jež odpočítávají jednotlivé dny do začátku Vánoc. Adventní věnec, takový jaký známe dnes, pochází z 19. století. K nám se dostal z Německa až po roce 1950. Má ztělesňovat boží věčnost a jednotu.

Adventní věnec, takový jaký známe dnes, pochází z 19. století. Zdroj: Ilona Titova/Shutterstock.com

Barevný adventní věnec

Tradičními barvami adventního věnce je zelená a červená. Zelená symbolizuje přírodu, a tedy samotný a neposkvrněný život. Červená zase krev Ježíše Krista prolitou za spásu světa. Svíčky se mají zapalovat proti směru hodinových ručiček. Měly by mít fialovou barvu, jež vyjadřuje pokání a důstojnost. První svíce je tzv. svící proroků, jež je památkou těch, kteří předpověděli příchod Krista. Na druhou adventní neděli se zapaluje druhá fialová svíčka, tzv. betlémská. Ta reprezentuje lásku. Třetí adventní neděle je ve znamení růžové svíce, tzv. pastýřské. Ta vyjadřuje radost, že postní období je téměř u konce. Na čtvrtou adventní neděli se zapaluje poslední fialová svíčka s poetickým názvem andělská. Ta představuje mír a pokoj. Někdy se na adventním věnci objevuje i svíčka bílá. Ta se zapaluje na Štědrý den po západu slunce. Znázorňuje Krista.

Adventní týdny

Každý adventní týden má specifickou symboliku a pojí se s ním tradiční zvyky. V prvním týdnu by měl být celý domov vánočně vyzdoben, v druhém by se měly začít shánět nebo vyrábět dárky a péct cukroví. V třetím týdnu už Vánoce klepou na dveře. Měli byste si připravit nepečené cukroví, pořídit stromeček a nezapomenout také na rozjímání. Se čtvrtou hořící svíčkou přichází vrchol adventu. K vánočním dekoracím přidejte betlém, upečete vánočku a závin, zajděte na hřbitov nebo do kostela. S dětmi se také můžete vydat nakrmit lesní zvěř.

Každý adventní týden má specifickou symboliku a pojí se s ním tradiční zvyky. Zdroj: Evgeny Atamanenko/Shutterstock.com

Advent 2021

První adventní neděle v roce 2021, které si říká železná, připadá na poslední listopadovou neděli, tedy 28. listopad. Bronzová neděle spadá na 5. prosinec, třetí, stříbrná neděle na 12. 12. a 4. adventní neboli zlatá neděle na 19. prosince. Štědrý den je v pátek 24. prosince 2021.

Zdroj: www.vanocni-darky.cz, www.ceskatelevize.cz