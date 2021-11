Adventní kalendář na poslední chvíli: Vyrobte vtipný a levný dárek pro muže

Adventní kalendář patří mezi tradiční vánoční zvyky, které mají ukrátit čekání na Ježíška. Otevírání 24 okének, jež ukrývají různá tajemství, baví nejenom děti, ale také dospělé. Překvapte svého partnera a vyrobte mu originální a levný adventní kalendář.

První ručně vyrobený adventní kalendář se objevil roce 1891. První tištěný, jež měl malé barevné obrázky přilepené na lepence, vytiskl mnichovský tiskař Gerhard Lang. Nazval ho V zemi Ježíškově. Tento model z roku 1908 byl vystřihovací. Na počátku 20. století se autor rozhodl pro inovaci a vydal první adventní kalendář s malými otevíracími dvířky. Tento druh odpočítávadla slavil úspěch po celém světě. Výrobu sice přerušila 2. světová válka, po ní ale přišel opět rozmach a kalendáře v různých podobách se znovu objevily na pultech obchodů.

Symbol otevření

„Původním cílem adventního kalendáře je připomenout dětem vánoční událost popisovanou v bibli a zpříjemnit jim čekání na vánoční dárky. Bylo v něm ale také zachyceno i samotné poselství adventní doby - doby, kdy se křesťané připravují na Vánoce, doby, kdy „očekávají“ příchod Ježíše Krista, podobně jako tehdy lidé žijící v nesvobodě očekávali příchod Zachránce," píše Katechetické a pedagogické centrum, Biskupství ostravsko-opavské. A zdůrazňuje, že okénka symbolizují otevřenost každého jedince pro druhého člověka, pro dobré věci a v křesťanské tradici také otevřenost pro Boha.

Původním cílem adventního kalendáře je připomenout dětem vánoční událost popisovanou v bibli a zpříjemnit jim čekání na vánoční dárky. Zdroj: Jeanette Dietl/Shutterstock.com

Adventní kalendář pro muže

Komerční adventní kalendáře mají různou podobu. Od standartních destiček s čokoládou, po velké boxy nebo krabice s různými kosmetickými vzorečky nebo pochutinami. Pokud jste se rozhodli, že si kalendář raději vyrobíte, v prvním kroku byste se měli rozhodnout, jak bude vypadat. Krásné jsou papírové pytlíky, barevné dopisní obálky a v případě nouze dokonce i novinový papír. Poté si napište, jaké věci má váš partner rád a udělají mu radost. Pamatujte si, že žádný nápad není špatný. Zkuste se však vyhnout aktivitám, jež připomínají úkoly. Papír s textem „Jít koupit vánoční stromeček" nemusí muži ocenit.

Čím naplnit adventní kalendář

Chcete svému muži udělat radost, ale patří mezi ty typy, kterým je těžké vybrat dárek? Zkuste se zaměřit na tematické okruhy. Mezi ty hlavní patří společné aktivity, aktivity s rodinou, mlsání, hodnotnější drobnosti a poukázky. Do společných aktivit můžete zařadit romantickou večeři, filmový maraton či vaření svařáku. Aktivity s rodinou v sobě zahrnují i děti nebo rodiče. Mezi ně patří například výlet nebo rodinný oběd. Pokud váš partner rád mlsá, dopřejte mu malé kousky oblíbené čokolády, balíček brambůrků nebo miniaturní láhev alkoholu. Mnoho mužů ocení i drobnosti, které udělají radost a usnadní život. Kupte mu zapalovač, vzorek oblíbeného parfému, minilahvičku s kosmetikou nebo vůni do auta. Do poslední kategorie patří poukázky. Pořídit mu můžete lístek na sportovní utkání, stírací los, poukázku na masáž nebo voucher do jeho oblíbeného obchodu. Pokud váš partner miluje hry, můžete mu připravit také hádanky nebo různé křížovky. Při plánování aktivit mějte na paměti partnerův harmonogram.

I muži rádi dostávají dárky. Zdroj: Zivica Kerkez/Shutterstock.com

Jak kalendář vyrobit

Když už máte překvapení pro vašeho muže naplánovaná, můžete se pustit do výroby samotného kalendáře. Nejlevnějším a nejpraktičtějším typem adventního kalendáře jsou ozdobené obálky visící na provázku. Závěs pak můžete připevnit na okno, na krbovou římsu nebo na volnou stěnu. Připravte si 24 barevných obálek, barevný papír, fix, nůžky, 24 kolíčků a provázek. Z barevného papíru vystřihněte srdíčka nebo jiný oblíbený tvar a napište na ně aktivitu nebo popis k dárku. Obálky očíslujte, vložte do nich překvapení a zalepte je. Natáhněte provázek a obálky na ně připevněte kolíčky.

