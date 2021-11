Inspirace na adventní věnce na poslední chvíli: Krásné, levné, vyrobíte je sami

Adventní neděle se již kvapem blíží a to znamená, že se na adventním věnci bude zapalovat první svíčka. Pokud nestíháte koupit tento tradiční symbol Vánoc, nesmutněte. Zkuste si ho vyrobit.

Adventní věnec je svícen se čtyřmi nebo pěti svíčkami. Ty se zapalují čtyři týdny před Štědrým dnem a poslední pátá přímo na tento svátek. Slouží tak k symbolickému odpočítávání adventu. Tradiční adventní věnec je vyroben ze zelného základu naaranžovaného do kruhu. Ten značí věčnost. Kromě zelené barvy by na věnci neměla chybět také červená barva. Ta má připomínat krev Kristovu prolitou za spásu světa. V křesťanské liturgické tradici je adventní barvou fialová. Ta symbolizuje noblesu, důstojnost, rozjímání a pokání. Tři fialové svíčky doplňuje čtvrtá růžová – barva naděje a zrození. Populární jsou také svícny s pěti bílými svíčkami. Bílá barva značí duchovní čistotu Vánoc i samotného Ježíše Krista.

Adventní věnec

V dnešní době může mít adventní věnec spoustu podob. Nemusíte narychlo shánět korpus nebo tavnou pistoli. Stačí popustit uzdu fantazii, porozhlédnout se po kuchyni nebo si vyjít ven na procházku.

Horizontální adventní věnec

Adventní svícen nemusí být jen kulatý. Krásně také vypadají svíčky, které jsou postavené vedle sebe. Vezměte si tác, misku na pochutiny nebo odtokovou misku pod květináč ve tvaru obdélníku. Položte na něj svíčky a mezi ně dejte vánoční ozdoby, přírodniny nebo kamínky. Nezapomeňte na něco červeného a zeleného.

Horizontální adventní svícen. Zdroj: Profimedia.cz

Adventní věnec z větviček

V lese nebo v parku si uřízněte pár tenkých březových větviček. Bude vám stačit kolem 15 až 20 kousků. Od širšího konce k tenčímu je postupně ohýbejte, aby nepraskly. Poté je stočte do kruhu a zajistěte drátkem. Tento přírodní korpus položte na kulatý tácek nebo talíř. Nyní si vezměte svíčky a buď je vložte do skleniček, nebo je postavte na tác. Aby držely, zabavte dětem kousek plastelíny, vyrobte z ní duté kolečko, to položte na rovnou plochu a do něj vložte svíčku. Nakonec doprostřed věnce naaranžujte mech a dekoraci dozdobte například kůrou, šiškami, červenými šípky nebo vánočními ozdobami

Adventní věnec z plechovek

Fazole, hrášek, kukuřice, všechna tato zelenina se dá sehnat v plechovkách. Pokud máte rádi industriální styl, můžete odpad parádně zužitkovat. Plechovky očistěte a zbavte potisku. Buďte opatrní, abyste se nepořezali o ostré hrany. Poté je můžete obalit do vánočního papíru, nakreslit na ně zimní motivy nebo je pouze očíslovat a ozdobit stuhou. Takto nadekorované plechovky položte na talíř, tác nebo na kulatou misku pod květináč. Prázdná místa vyplňte mechem, jehličím, šiškami, baňkami nebo voňavým kořením. Nakonec do plechovek nasypejte kameny, písek nebo sůl a svíčky do nich zapíchněte.

Další inspiraci najdete ve videu:

