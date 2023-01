Akrylát, plech, mramor či keramika. Jak vybrat materiál sprchové vaničky?

I když je koupelna jednou z nejmenších místností v domě či bytě, při její rekonstrukci se pečlivému plánování nevyhnete. Ať už vás čeká kompletní přestavba nebo pouhá výměna vybavení, budete muset vzít v potaz rozměry, design a také materiály jednotlivých kousků.

Jedním z nich jsou také sprchové vaničky. Při běžném sprchování vaničce nejspíš nevěnujete příliš pozornosti, ale při volbě nevhodné výšky, tvaru či provedení by se situace mohla změnit. Drobné nedostatky by vás otravovaly stále víc, až byste se o požitek z momentů věnovaných sobě úplně připravili.

Na co dávat pozor při výběru sprchové vaničky?

Vanička by do koupelny měla pasovat hlavně svým tvarem a rozměry, které určují vaše možnosti, co se týče prostoru, a velikost sprchové zástěny. Nejčastěji se setkáte s čtvrtkruhovými a čtvercovými variantami o rozměrech 80×80 cm, 90×90 cm nebo 100×100 cm, případně také s obdélníkovými či atypickými vaničkami, které jsou v posledních letech stále populárnější.

Nejde však jen o šířku a délku sprchové vaničky, ale také o její výšku. Čím nižší variantu vyberete, tím snadnější pro vás bude přístup do sprchy – což oceníte zejména v pokročilejším věku.

S pohodlným sprchováním souvisí také materiál sprchové vaničky, který by měl být nejen příjemný, ale zároveň odolný. Jak takový vybrat? Nechali jsme si poradit od zkušeného prodejce koupelnového vybavení WellMall a přinášíme přehled nejzásadnějších výhod a nevýhod všech dostupných materiálů.

Mramor – král vaničkových materiálů

Vaničky z litého mramoru se považují za nejkvalitnější, což se také odráží na jejich ceně, která je obvykle v porovnání s jinými variantami vyšší. Na druhou stranu ale dostanete luxusní design, který se jen tak neokouká, a samozřejmě také řadu praktických vlastností.

Mramorové vaničky mají v první řadě velkou nosnost, která dosahuje až 300 kilogramů – pokud tedy máte dostatečně velký sprchový kout, sprchování ve dvou nic nebrání. Také dobře tlumí zvuk dopadající vody a dovedou si skvěle udržet stabilní teplotu, takže vám při sprchování v chladnějších dnech nebudou mrznout nohy. Mramor je navíc velmi odolný a snadno se udržuje, může vám tedy vydržet jako nový celé roky.

Pokud si potrpíte na moderní design, který odpovídá aktuálním trendům, určitě by vám neměly uniknout mramorové vaničky z řady HARD, které jsou novinkou v sortimentu WellMall. Jejich unikátním znakem je sifon umístěný v lemu vaničky. Dostanete se k němu jednoduše odklopením horní krytky, čištění tak bude hračkou téměř pro každého. Krytka kopíruje tvar lemu, takže nikterak neubírá na čistotě linie vaničky.

Zdroj: wellmall.cz

Akrylát – nejžádanější varianta

Jestliže hledáte sprchovou vaničku, která vás nevyjde draho, ale zároveň nabízí řadu praktických vlastností, s akrylátem nešlápnete vedle. Právě dobrý poměr ceny a kvality je důvodem, proč akrylátové vaničky patří mezi velmi žádané.

Akrylát je velmi lehký a poddajný, a tak umožňuje výrobu vaniček různých tvarů a velikostí. Navíc je příjemný na dotek, dokáže dobře tlumit zvuk dopadající vody a má skvělé tepelně izolační vlastnosti, takže nestudí. Z hlediska životnosti potěší tím, že si dobře drží barvu, ale oproti jiným materiálům je náchylnější vůči poškrábání. Čištění pomocí abrazivních prostředků se tedy zcela vylučuje.

Zdroj: wellmall.cz

Smaltovaný plech nabízí mimořádnou odolnost

Podobné vlastnosti jako akrylát nabízí také smaltovaný plech a dokonce je často ještě levnější. Jeho nesmírnou výhodou je vysoká odolnost vůči poškrábání a jinému mechanickému poškození. Při čištění se tedy nemusíte bát, že byste povrch vaničky jakkoli narušili, a to ani při použití agresivnějších přípravků. Ve sprše navíc můžete bez obav koupat i domácí mazlíčky – ostré drápky vaničce nijak neublíží.

Plechové sprchové vaničky však mají jednu nevýhodu, a to jejich kluzký povrch. Jestliže se tedy pro tuto variantu rozhodnete, ujistěte se, že má vanička protiskluzovou povrchovou úpravu, abyste minimalizovali riziko zranění. Případně si můžete pořídit protiskluzovou podložku.

I keramika vypadá skvěle

V nabídce obchodu WellMall narazíte také na řadu keramických sprchových vaniček. Jejich hlavní výhodou je vysoká pevnost a odolnost, díky čemuž vám budou sloužit řadu let. Navíc se velmi snadno umývají a mají vysokou nosnost, takže opět umožňují bezproblémové sprchování ve dvou.

Pořizovací cena keramických vaniček je většinou nižší než v případě mramorových variant, což je také určitě výhodou. Instalace však může být o něco komplikovanější kvůli vysoké hmotnosti, určitě tedy budete potřebovat asistenci další osoby.