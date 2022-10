Body shaming se nevyhýbá ani slavným osobnostem

Jedním z často zlehčovaných druhů šikany je takzvaný body shaming, kdy bývá člověk ponižován na základě svého vzhledu. Českou herečku Báru Jánovou provází narážky na její útlou postavu celý život. Zpěvačku Rihannu dokonce na internetu pranýřovali kvůli poporodním kilům a Beyoncé si našla vlastní způsob, jak se s narážkami na své křivky vyrovnat.

Urážky, posměšky a narážky týkající se vzhledu zažil během svého života asi každý. Stejně tak různé poznámky poukazující na odchylky od nedosažitelného ideálu krásy. Nikdo z nás totiž není dokonalý, a všichni jsme svým způsobem jiní. Ať už jde o váhu, výšku, velikost uší nebo nutnost nosit brýle. Ponižování na základě tělesného vzhledu by tak už dávno mělo být pasé. Avšak opak je pravdou. Na problém body shamingu se rozhodla upozornit společnost Racio ve své kampani #MojeTeloMojeRacio.

Body shaming v pubertě často vede k psychickým poruchám

Body shaming je problémem především mezi dospívajícími. Potvrzuje to i psycholožka Petra Vaníčková, která pracuje na střední škole v Jihlavě: “Nejohroženější skupinou jsou dospívající, kteří si v tomto věku budují vlastní identitu. Lidé, kterými se obklopují, na ně mají obrovský vliv. V pubertě, kdy se toho s tělem i myslí děje tolik, může být i ojedinělá kritika zaměřená na vzhled velmi zraňující.”

Skutečnost, že se cílem body shamingu může stát kdokoliv, potvrzují i známé osobnosti, které se do kampaně zapojily. „Kdyby to šlo, dám ti ze sebe 5 kilo.” „No Báro, ty jsi strašně hubená!” „A jíš něco?” Věty, na které dodnes nemám odpověď. Leda trapný smích, kterým zakrývám to, že mi právě bylo po milionté probodnuté sebevědomí. A když je slyším, stáhne se mi žaludek ještě mnohem víc. Provází mě od dětství. Ale možná i díky tomu, se na lidi nedívám s žádným rozdílem. Mám kamarádky i kamarády všech možných tělesných proporcí a mám je tuze ráda. Jsou zkrátka „k nakousnutí”. píše na svém instagramovém postu známá herečka Bára Jánová, která dodává, že kdybychom byli všichni stejní, byla by na světě nuda.

Ne každý se s urážkami umí vyrovnat s nadhledem a elegancí. Podle Vaníčkové se odolnost vůči body shamingu zvyšuje s věkem. V době formování osobnosti je však riziko spojené s narážkami na vzhled vysoké. “Body shaming může přispět ke vzniku různých psychických poruch, které jsou typické pro tento věk. Může jít o poruchy příjmu potravy ve všech variantách, úzkostné poruchy nebo deprese,” popisuje Vaníčková.

Zdroj: RACIO

Body shaming zraňuje i ty nejslavnější

Terčem body shamingu může být skutečně kdokoliv. Zvláště v současné době sociálních sítí. Své o tom ví i známé celebrity, například zpěvačky Rihanna, Adele, BritneySpears nebo Selena Gomez. Tyto osobnosti mají jedno společné, podařilo se jim útoky razantně odrazit a utnout. Například zpěvačka Beyoncé se s rýpali vypořádala písní Bootylicious.