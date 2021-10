Ceny energií lámou rekordy. Výhodnější, než fixace jsou tržní ceny

Svět energetiky zažívá turbulentní dobu. Reagovat na ni musí nejenom dodavatelé, ale je výzvou i pro samotné spotřebitele.

Tlak na růst cen kvůli přechodu na bezemisní zdroje, dlouhá zima a očekávaný růst spotřeby na základě rozvoje elektromobilitu – to vše jsou faktory, na které se trh připravoval. Ve stejném období však do vývoje vstoupily nepředvídatelné události. Jde zejména o spekulace obchodníků s emisními povolenkami a přiškrcení dodávek plynu jako součást politické hry ve světě. Výsledkem je stav, kdy ceny energií na velkoobchodních trzích již několik měsíců razantně rostou a nyní vylétly na extrémní hodnoty.

Řešení pro spotřebitele

Standardní ceníky v době, kdy je cena na burze schopna za 10 dní vzrůst o 10 eur, nedávají smysl. Dodavatelé jsou tedy nuceni postupně zdražovat a klidně se může stát, že za dva, tři měsíce budou muset zdražovat znovu. „Určovat nyní spotřebitelskou cenu na delší období je prakticky nemožné, nebo by stanovená cena musela být tak vysoká, aby absorbovala všechny výkyvy,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Aktuální přemrštěné ceny ale musí zákonitě zase klesnout a najít si novou dlouhodobou hladinu. Na to ostatně již upozorňují i někteří odborníci. Kupříkladu největší výrobce elektřiny v ČR tvrdí, že ceny elektřiny už dosáhly stropu. Lze také očekávat, že k poklesu ceny přispěje spuštění plynovodu Nord Stream 2, nebo růst úrokové míry, kdy spekulanti začnou přesouvat své investice z emisních povolenek do konzervativnějších investičních nástrojů jako jsou dluhopisy.

Pokud si tak zákazník dnes zafixuje cenu na další tři roky, má jistotu, že mu vysoká cena zůstane. Při poklesu velkoobchodní ceny totiž dodavatelé zlevňovat nebudou, protože se budou obávat, že se zvýšení cen může opakovat. „V takto nestabilním prostředí je nejlepším řešením dodávka za ceny krátkodobého velkoobchodního trhu. A to i přesto, že jsou tyto ceny aktuálně vysoké. Jakmile totiž dojde k cenové korekci, nejdříve se projeví na tomto trhu a profitovat z ní tak budou právě zákazníci s tržními cenami,“ vysvětluje Libor Holub a zároveň dodává, že tento typ produktu využívá v Bohemia Energy již třetina jejích zákazníků.

Proč jsou tržní ceny výhodné?

Na to, proč jsou velkoobchodní, tedy tržní ceny obchodované den před dodávkou aktuálně správnou volbou, se můžeme podívat do historie. V roce 2018 došlo rovněž k prudkému nárůstu cen elektřiny a velkoobchodní ceny se na krátkou dobu dostaly dokonce nad standardní ceníkové ceny, stejně jako je tomu nyní. V následujícím roce ale ceníkové ceny vystoupaly ještě výš, ačkoli tržní ceny se už vracely do svého přirozeného cenového pásma. Nůžky se rozevřely natolik, že tržní ceny byly v průměru levnější o 20 % a v roce 2020 dokonce o 38 %.

Obdobnou situaci, jen ve zrychlené míře, lze očekávat i nyní. Proto se Bohemia Energy rozhodla zajistit svým zákazníkům dodávky energií za velkoobchodní, tedy tržní ceny. „Místo toho, aby zákazníci odebírali energie za nevýhodnou cenu, nebo se jim v reakci na vývoj trhu měnil ceník každý měsíc, nabízíme jim možnost profitovat z očekávaného poklesu cen okamžitě. Teprve jakmile se situace uklidní a velkoobchodní ceny si zase najdou svou stálou a reálnou hladinu, budeme opět moci klientům zodpovědně nabídnout pevnou ceníkovou cenu. Věříme ale, že poté co si vyzkouší výhodnost tržních cen, o klasické ceníky již nebudou mít zájem,“ vysvětluje Libor Holub.

Zdroj: Bohemia Energy

Tržních cen se není třeba obávat

Tržních cen se ale nemusí bát ani domácnosti, které tento způsob nákupu energií dosud nevyzkoušely. Platby probíhají jako obvykle formou záloh a na konci stanoveného období přijde klasické vyúčtování.

„Jedinou změnou je, že konkrétní cenu nestanovíme my jako dodavatel ale trh. Zároveň doporučujeme nedívat se na aktuální cenu, ale sledovat průměr za celé zúčtovací období. Cenové výkyvy samozřejmě nikdy nezmizí, takže někdy je elektřina dražší, ale v některých hodinách je dokonce zdarma,“ říká Libor Holub a dodává: „Navíc budou tito zákazníci první, kteří budou okamžitě profitovat z poklesu cen. Za současných podmínek je proto dodávka za ceny krátkodobého velkoobchodního trhu nejférovějším řešením.“