Ceny rostou: Finanční experti radili, na čem mohou Češi v roce 2022 ušetřit

Z nedávných průzkumů vyplývá, že české domácnosti šetří na všem, co se dá. Zatímco některé položky v rodinném rozpočtu lze vyškrtnou, jiné – jako jsou například potraviny, nelze zcela omezit. Nicméně nakupovat lze i výhodněji – a to jak jídlo, tak ostatní vybavení nejen do kuchyně.

Účty českých domácností rostou

Rozpočet české domácnosti je stále napjatější, zatímco účty za energie, pohonné hmoty, potraviny a další zboží i nadále rostou. Češi tak mnohem více přemýšlejí, na jakých položkách ušetřit. Minimálně takové jsou závěry nedávného srovnání struktury výdajů uživatelů bankovnictví Creditas. Češi teď například hodně šetří na dárcích pro své přátele a blízké – v rozpočtu na ně v průměru vyhrazují o 25 % méně než před nástupem vysoké míry inflace a s tím spojené finanční krize.

Seškrtání domácích výdajů

Zatímco vyměnit auto za hromadnou městskou dopravu nebo kolo je relativně snadné, na některých věcech sice ušetřit lze, ale naprosto je vyškrtnout z rodinného rozpočtu možné není. Přitom výdaje za potraviny nebo krmivo pro domácí mazlíčky vzrostly v porovnání s minulým rokem o 14 procent. Mnoho lidí se tak stále častěji uchyluje k výhodnějším nákupům přes internet za využití slevových kuponů – ty lze nalézt na internetových stánkách, jako je promo-codes.cz a další.

Kromě potravin nebo krmiv a dalších chovatelských potřeb je možné nakouit výhodněji i lékárenské zboží, nebo kosmetiku a čisticí prostředky do domácnosti.

Drahé bydlení i vybavení do domácnosti

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nejvíce vzrostly náklady na bydlení – a to o téměř 40 %. Tento prudký nárůst mají na svědomí drahé energie a také stavební materiál i následné stavební práce, jejichž ceny vystřelily nebývale vysoko. Stejně tak rostly i ceny nábytku a dalšího vybavení do domácnosti. Rodiny, které chtěly ušetřit tak často využívaly slev na domácí zboží, nebo se rozhodly nákup nového vybavení do domácnosti odložit.

Proč je těžké změnit finanční návyky?

Mnoho lidí se zdráhá omezit výdaje, protože se domnívá, že je to příliš obtížné, nebo prostě neví, jak na to. Každý z nás máme určitý životní standard, ze kterého je těžké slevit. Zároveň je pro mnoho z nás zcela normální mít dluhy – to by tak ale rozhodně být nemělo. Proto jakákoli snaha o snížení výdajů musí jít ruku v ruce se změnou myšlení.

Jak je možné na běžných výdajích co nejvíce ušetřit?