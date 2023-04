Český ráj je jako stvořený pro nezapomenutelné výlety

Český ráj patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější kouty České republiky. Nachází se v severních Čechách a obklopují ho impozantní skalní útvary, zelené lesy a jedinečné vodopády.

Pokud máte v plánu oblast prozkoumat, určitě se vám budou hodit tipy na nejlepší místa, která byste si neměli nechat ujít. A protože vám objevování zabere minimálně prodloužený víkend, budete potřebovat ubytování. Příznivci příjemného rodinného atmosféry ocení penzion Český ráj Jana.

Kde se v Českém ráji ubytovat?

Možností ubytování Český ráj nabízí víc než dost, ovšem pokud preferujete rodinnou atmosféru a zároveň si potrpíte na nadstandardní zařízení, bude se vám zamlouvat tříhvězdičkový pension Jana. Najdete ho v Mříčné na hranicích Českého ráje u brány západních Krkonoš. Bezesporu jde o vynikající výchozí pozici pro každodenní výlety po okolí, které je plné příležitostí k turistice i sportování. V zimě pak oceníte možnost strávit každý den v jiném lyžařském středisku – skiareálů je poblíž penzionu víc než dost.

Penzion Český ráj Jana vás plně uspokojí i z hlediska komfortu. Kromě kvalitních boxspringových postelí vás může během pobytu hýčkat masér. V období od dubna do října si zase zaplavete ve vyhřívaném bazénu s protiproudem a během celého roku můžete kdykoliv spočinout v sauně.

A pokud si potrpíte na poctivou domácí kuchyni, nezapomeňte si ubytování rezervovat včetně polopenze. Na baru vám připraví oblíbený míchaný nápoj a pak už si jen vychutnáte výhled do přírody přes francouzské okno.

Trosky

Bizarní zříceninu připomínající čertovy rohy trčící ze země pravděpodobně znáte, ale už jste Trosky někdy obdivovali zblízka? Hovoří se o nich jako o nejznámějším symbolu Českého ráje a představují ideální místo pro výletníky, kteří si chtějí vychutnat pohled na okolní krajinu a zároveň se dostat blíže k historii této oblasti. Zřícenina je od roku 2002 na seznamu národních kulturních památek a patří mezi nejnavštěvovanější hrady v Česku - a top výlety Český ráj.

Hrubá Skála

Máte rádi romantiku? Pak se musíte zastavit na místě zvaném Hrubá Skála. Perla Českého ráje se nachází na jeho okraji a nabízí výhled na celou oblast. V blízkosti Hrubé Skály na vás navíc čeká spousta možností pro pěší turistiku a cykloturistiku. Také se zde nachází několik zajímavých skalních formací, které rozhodně stojí za prozkoumání. A samozřejmě zdejší hrad přestavěný na zámek, k němuž se dostanete po kamenném mostě hlídaném sochami svatého Floriána a Vavřince.

Prachovské skály

Zavítat do Českého ráje a minout Prachovské skály? To by byla velká chyba. Notoricky známá pískovcová skalní oblast patří mezi z nejkrásnějších skalních útvary v republice a podle archeologických nálezů byla osídlena již v pravěku. Prostředí se jeví jako ideální pro horolezce a turisty, kteří hledají adrenalinové zážitky, ovšem na své si přijdou i klidnější povahy, které se spokojí s poklidnou procházkou po okolí. Nicméně pokud se vydrápete až na některý z vrcholků, naskytne se vám úchvatný výhled na celou oblast.

Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně představují nejrozsáhlejší jeskynní systém severovýchodních Čech. Nachází se asi kilometr severně od obce Bozkov a můžou být znamenitou volbou pro rodinný výlet. Jeskyně nabízí jedinečné geologické útvary, krásné podzemní jezírka a další dechberoucí jeskynní výzdobu. Prohlídky po nejzajímavějších částech jsou s průvodcem, a tedy vhodné pro dospělé i děti.

Kozákov

Kozákov je nejvyšší vrchol Kozákovského hřbetu a taktéž nabízí úchvatné výhledy na celou okolní oblast. Už od pravěku patřil k vyhledávaným lokalitám díky výskytu drahých kamenů a nyní patří mezi národní přírodní památky.

