Chcete shodit pár kil? Nemusí to být utrpení, stačí se zaměřit na maličkosti

Kdo chce hubnout, ten bude trpět. Také jste se s takovým názorem setkali? Jde o mýtus, který je občas s hubnutím spojovaný, přitom shodit pár kil nemusí být velký problém. Stačí dodržovat určitá pravidla a často změnit jen detaily. Jak v denním režimu, tak v jídelníčku.

1) Jezte pravidelně

Pravidelný jídelníček je nejlepším předpokladem pro zdravější život bez zbytečných kil. Tělo počítá s tím, že dostává pravidelně přísun energie a nemá potřebu si tvořit přehnané zásoby. Zatímco když pravidelně hladovíte, organizmus cítí ohrožení, bojí se, že další příjem energie nemusí dlouho přijít a raději si bude tvořit zásoby.

2) Dávejte pozor, co a kdy jíte

Vyplatí se sledovat také složení a původ vašich jídel. Čím více průmyslově zpracované vaše potraviny jsou, tím většinou hůře pro váš organizmus. Snažte se jíst potraviny čerstvé, průmyslově nezpracované, a raději si finální jídlo připravte sami. Dbejte také na správné nutriční složení, které u každé balené potraviny uvidíte. Určitě si odpusťte jídlo před spaním – tělo už nedokáže přijatou energii využít a ukládá ji do zásob. Zatímco s vydatnou snídaní může pracovat celý den, tady už prostor nemá.

3) S redukcí kalorií může pomoci také minimalizace příjmu klasického cukru.

Nabízí se třeba využití sladidel, která dokážou osladit jídla stejně, ale s minimem kalorií. Vybírat můžete třeba ze sladidel z rostliny stévie, nebo aspartamu – třeba u moderních českých sladidel Irbis, která jsou dostupná jak v tabletkách, tak v prášku.

Sladidla Irbis vás překvapí svou chutí i možnostmi využití. Hodí se do studených i teplých nápojů, na vaření, pečení i zavařování.

Zdroj: VITAR, s.r.o.

Těšíte se na Vánoce a cukroví, prozradíme vám výborný recept na vánočku, ve které cukr nahrazuje sladidlo Irbis ze stévie. Vánočka, která má svým tvarem připomínat Ježíška zavinutého v peřince, se většinou připravovala v noci z třiadvacátého na čtyřiadvacátého prosince. Pékávala se v noci před Štědrým dnem v peci. Pec už byla vytopená a makovníky a vánočky kysly na u kamen.

Tak hurá do pečení, určitě si také pochutnáte!

Kynuté těsto na vánočku

230 g pšeničné mouky hladké

150 g pšeničné mouky hrubé

40 g Irbis se sladidly z rostliny stévie

30 g droždí

40 g vepřového sádla

150–200 ml mléka

sůl, loupané sekané mandle, rozinky, vejce na potření

Zdroj: VITAR, s.r.o.

Postup: oba druhy mouky promícháme, prosejeme sítkem a vsypeme do mísy. Na dně mísy s moukou vyrobíme důlek, do kterého rozdrobíme droždí. Mléko zahřejeme na teplotu 30 °C. Cca 100 ml ohřátého mléka nalijeme na droždí v míse a s malým množstvím mouky vyrobíme velmi řídké těsto (omládek). Necháme v teplém prostředí vykynout. Do hrnečku nalijeme ohřáté mléko, v něm rozpustíme sladidlo Irbis Stévie, žloutek, sádlo, sůl. Takto upravenou směs nalijeme do mísy s vyzrálým omládkem a hnětením vypracujeme v hladké, nelepivé těsto. Necháme v teplém prostředí vykynout. Poté přidáme rozinky. Hotové těsto rozdělíme na 6 nebo 8 klonků, ty vyválíme na prameny a upleteme zvolený tvar vánočky. Vánočku položíme na tukem potřený plech, namašlujeme vejcem a posypeme mandlovými lupínky. Necháme kynout v teplém prostředí asi 20–30 minut a poté pečeme při teplotě cca 180 °C.

3) Hýbejte se

Rada, kterou byste určitě čekali. I tady ale bude stačit celkem málo – třeba dojít do práce pěšky místo jízdy autem, udělat si každý den procházku, nejet výtahem, ale vyjít si schody a podobně.

4) Nezapomínejte na vitaminy a minerální látky

Možná se to nezdá, ale i mikroživiny vám mohou pomoci v boji s přebytečnými kilogramy. Vitaminy a minerální látky se totiž podílejí na stovkách procesů v lidském těle a mezi ně patří i správný metabolismus (látková přeměna), využívání tuků jako zdroje energie, správné trávení a podobně.

Kompletní sortiment sladidel Irbis najdete na www.nasevitaminy.cz.