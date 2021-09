Jak prodloužit životnost chryzantém, aby vám na hřbitově ve váze vydržely

Standardní životnost řezaných chryzantém je při správné péči až tři týdny. To je skvělá zpráva pro ty, kteří nemají čas nebo finance kupovat stále nové květiny, ale rádi by měli hrob pěkně ozdobený. Jak se postarat o chryzantémy ve váze?

Chryzantémy kvetou v pozdním podzimu bohatým a vkusným květenstvím. Skvěle vypadají jak v květináči, tak i řezané ve váze. Vyhovuje jim teplota pod 20 °C a dokonce přežijí i první mrazíky. Proto se často používají jako výzdoba na svátek Památky zesnulých, neboli Dušiček. Do Evropy se dostaly asi v 18. století a do současnosti bylo vyšlechtěno více než pět tisíc druhů.

Chryzantémy a Dušičky

Chryzantéma má v Čechách nálepku pohřební květiny. Víte ale proč? S největší pravděpodobností za to může její tuhý kořínek a „květomluva". Ještě za časů našich babiček bylo zcela nevhodné darovat tuto barevně kvetoucí rostlinu například k narozeninám. Věřilo se, že přináší smrt. I když zrovna kamarádka by ji vám darovat mohla. Podle květomluvy chryzantéma označuje lásku, přátelství a věčnost. V magii symbolizuje ochranu proti zlu a špatným silám.

Žluté chryzantémy rozzáří interiér. Zdroj: Shutterstock.com / Drozdowski

Chryzantémy ve váze

Je jedno, zda květinu chryzantém koupíte v květinářství nebo ji nařežete na zahradě. Pamatujte však, že délka stonků by měla být tak dlouhá, aby se rostliny daly ještě několikrát zkrátit. Vybírejte takové květiny, které jsou již plně rozvinuté. Chryzantémy se ve vodě neotevírají, jako například růže, pivoňky nebo tulipány.

1. Základem úspěchu je výběr vhodné vázy. Měla by mít široké hrdlo. Volte takový průměr, který je dvojnásobně širší než všechny stonky spojené dohromady.

2. Ještě než uložíte kytici do vázy, prohlédněte jednotlivé rostliny. Očistěte je od nemocných nebo suchých listů a odstraňte i ty, které by zatopila voda ve váze. Mohly by začít hnít. Konce stonků chryzantém seřízněte našikmo. Zlepší se tak absorpce vody. Používejte čistý a ostrý nůž. Vyhněte se nůžkám.

3. Vázu naplňte do poloviny odstátou vodou. Ujistěte se, že jsou všechny stonky ponořené.

4. Vodu měňte každé dva až tři dny. Zároveň ořízněte konce stonku o 0,5-1 cm.

5. Vázu umístěte na místo, kde nehrozí, že se převrhne. Květiny také špatně snáší průvan.

Co přidat do vody, aby chryzantémy déle vydržely

Pokud chcete, aby vaše chryzantémy dělaly parádu co nejdéle, můžete si v květinářství koupit speciální přípravky na prodloužení života řezaných květin. Vyzkoušet můžete i jiné alternativní metody.

Chryzantémy postavte do závětří. Zdroj: profimedia.cz



1. Rozdrťte jednu tabletu aspirinu a rozpusťte ji ve dvou litrech odstáté vody. Tato metoda je účinná v době, kdy chryzantémy začínají vadnout.

2. Do vázy nalijte půl litru odstáté vody, přidejte půl čajové lžičky mořské soli, nechte rozpustit a vlijte do vázy s květinami.

3. Před tím, než uložíte kytici do vázy, rozmíchejte 25 g cukru v půl litru vody. Podobně funguje i roztok z manganistanu draselného.

Potřebujete-li vložit kytici na hrob až druhý den, nedávejte ji ihned po přinesení domů do vázy s vodou. Namočte čistou hadru do solného roztoku a zabalte jím stonky rostlin. Poté kytici uložte do zeleninové přihrádky v lednici. Na druhý den bude vypadat stále jako nová.

