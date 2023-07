Chutná a zdravá veganská poke bowl: Jak ji připravit?

Tento původně havajský recept je dokonalý ve své proměnlivosti. Každý si jej může přizpůsobit podle vlastních chuťových preferencí. Je plný živin, kvalitních vitamínů a skvělých chutí. Konkrétní složení a výživová hodnota se však odvíjí od toho, čím se rozhodnete svoji „poke misku“ naplnit.

Co budete potřebovat:

Sushi rýže

Zelenina (mrkev, okurka, ředkvičky, salát, červené zelí)

Edamame

Wakame salát

Avokádo

Oříšky

Sezamová semínka

Čerstvé klíčky

Tofu nebo tempeh

Sojová omáčka, veganská poke omáčka, chilli majonéza

Dokonalá rýže je základ!

Základ poke tvoří rýže, a to zpravidla taková, jako se obvykle používá na sushi. Jestliže ji doma právě nemáte, vystačíte si i s obyčejnou dlouhozrnnou či basmati rýží. Nebude to ale ono. Trocha snahy se zde opravdu vyplatí. Sushi rýže by měla být na prvním místě, dále je možné zvolit ještě jasmínovou nebo si případně vypomoci jinou kulatozrnnou variantou.

Nicméně sehnat rýži na sushi není v dnešní době nic obtížného. Najdete ji v nabídce většiny supermarketů. Projděte si například leták Kaufland a uvidíte, že na sushi rýži či případnou kulatozrnnou alternativu v nabídce narazíte téměř každý týden.

Sushi rýži je možné připravit v rýžovaru. Jestliže ho ale nemáte, nevadí – jde to i bez něj. Připravte si středně velký hrnec a misku o podobném objemu. Do misky nasypejte odměřené množství rýže a přilijte studenou vodu. Rýži řádně properte a pomocí sítka nebo jemného cedníku vodu vylijte. Proces opakujte tolikrát, dokud voda, která z rýže vytéká, nebude zcela čirá.

Poté propranou rýži opět zalijte studenou vodou (použijte přibližně 1,1 až 1,2 dílu vody na 1 díl suché rýže) a nechte pár minut odstát. Následně ji přiveďte k varu na nejvyšší možný stupeň. Jakmile voda začne vřít, výkon stáhněte o několik stupňů a pod pokličkou nechte zvolna vařit až po dobu patnácti minut. Podle chuti můžete na závěr hotovou rýži dochutit směsí rýžového octa, soli a cukru. Tento krok je ale u poke možné vynechat a uvařenou rýži pouze lehce osolit.

TIP: Nechcete-li špinit nádobí, obejdete se i bez misky, jelikož propírání rýže lze provádět i v hrnci, kde budete rýži vařit.

Jen rýže nestačí…

Rýži máte uvařenou a nyní je čas na další krok. Příprava těch zajímavých surovin, na kterých je každá správná poke bowl postavená. Skvěle se hodí mrkev či okurka nakrájená na tenké nudličky. Zvolit můžete také ředkvičky, červené zelí nebo listy salátu.

To, co z poke bowl dělá zajímavý exotický pokrm, jsou sladké sójové boby edamame, nakrájené zralé avokádo, a především wakame salát – tradiční japonské jídlo, které je svěží, křupavé a bohaté na živiny. Jedná se o upravený druh mořských řas a seženete jej například chlazený v Globusu, v průběhu asijského týdnu v Lidlu nebo si ho můžete připravit sami.

Přidat můžete i různé klíčky a oříšky. Skvěle se hodí kešu, které jsou v porovnání s jinými druhy měkčí, a tudíž tolik neruší, ale příjemně křupou. Dobrou volbou jsou i sezamová semínka, bílá i černá, která jsou rovněž bohatá na mikroživiny.

A co „maso“?

V originálních poke receptech bývá miska doplněna o nějakou živočišnou bílkovinu, nejčastěji rybu. Poke jde samozřejmě servírovat zcela bez této suroviny a jen ji v receptu „přeskočit“. Pokud však toužíte po nutričně vyváženém obědě, není takový postup právě nejvhodnější.

Čím tedy maso v receptu nahradit? Možností máte hned několik, běžnou volbou v poke bývá tofu. Ostatně poke s různými druhy tofu najdete v nabídce většiny restaurací, které tuto kuchyni vaří. Použít můžete i tempeh nebo rostlinné alternativy masa, ať už v podobě „neryby“ nebo na kostičky nakrájeného vegeřízku.

Servírování zvládne i dítě

Servírování poke je zábavné a máte-li děti, bude je tato část jistě bavit. Na spodek hlubokého talíře nebo větší misky dejte porci rýže. Poté vedle sebe rovnoměrně skládejte hromádky jednotlivých surovin. Klíčky, semínka a podobné „drobnosti“ můžete nasypat na celou plochu talíře.

Zakončete omáčkou

Na dochucení se výborně hodí sójová omáčka, patří však mezi ty nudnější varianty. Proto vyzkoušejte speciální poke omáčky. Jsou sice také na bázi sójové omáčky, ale ozvláštněné o další přísady. U některých značek však mezi nimi bývá i ryba, a proto si dobře přečtěte složení.

Připravit si můžete také vlastní omáčku z tahini či arašídového másla, která celému jídlu dodá příjemnou oříškovou chuť. Díky obsaženým tukům navíc zajistí lepší vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích a navíc vás na delší dobu zasytí.