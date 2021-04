Cítíte ten svěží vzduch ve vašem domě?

A je to tady. Jaro přišlo a rovnou ve velkém stylu. A jak už to bývá každý rok, hned nás první sluneční paprsky vytáhly do zahrad na jarní úklid. A nejen naše zahrada ale i náš dům potřebuje jarní údržbu.

Začneme hned na střeše. Je třeba pozorně prohlédnout krytinu, zejména hřeben, zda tam nechybí nějaká vrchní taška. Po zimě je také dobré určitě prohlédnout i okapy. Mohou být plné nepořádku, nebo dokonce popraskané od ledu. A když už jste na té střeše a následně na půdě, nenapadlo vás udělat i něco pro tu půdu. Třeba zateplit.

Kde najít to nejlepší!

Když už se rozhodnete udělat něco pro nás a náš dům a necháme si zkalkulovat, kolik by taková dokonalá izolace domu stála, velmi často dojdeme k závěru, že hodně. Pokud tedy poněkud sobecky nechceme, aby se investice vrátila až našim dětem, nezbývá než se trochu zamyslet. Jak jistě víte, tak teplo stoupá vzhůru a střechou uteče zhruba 25 – 30%. Jak získat ten nejlepší poklad, je zateplit strop. Ten v zimních měsících udrží drahocenné teplo uvnitř, ale současně zabrání i přehřívání místností během horkého léta. Někdy zateplení části může být ten nejjednodušší způsob, jak snížit náklady na vytápění a dostat své bydlení do co nejúspornějšího energetického režimu.

Pomohou moderní technologie

Rozhodnout se, jakým způsobem střechu izolovat, znamená zvolit materiál a technologii. Ty určují, za jakou dobu a s jakou pracností z vaší strany se střecha zateplí. A samozřejmě ovlivní kromě výsledné ceny a kvality izolace i její užitné vlastnosti a celkovou životnost.

Pro většinu prostor, kde je možné vyplnit dutinu libovolného tvaru, vyjde ve vzájemném porovnání zpravidla jako optimální foukaná izolace systém MAGMARELAX. Ten vytvoří souvislou izolační vrstvu bez tepelných mostů a dokážete ji aplikovat, aniž byste museli mít do dutiny dokonalý přístup. Stačí poměrně malý otvor a sypký materiál pak vyplní celou dutinu. Výhodou této technologie je také fakt, že může držet i na svislé ploše. Výhodou této technologie je značná úspora času. Vše je hotovo během pár hodin a zároveň nevzniká žádný přebytečný odpad.

Není firma jako firma

Jak už víte, je důležité vybrat si správný materiál, ovšem minimálně stejně významná je také volba kvalitní realizační firmy. Což je při dnešní nabídce, která přímo kypí větami o pohádkově jednoduchém zateplení, téměř nadlidský úkol. Foukané izolační materiály mají svým způsobem tu nevýhodu, že jsou pro mnoho stavebních firem lákavé právě snadným zpracováním. A tak není výjimkou, že se do podnikání pouštějí bez větších znalostí a zkušeností. Výsledky pak nebývají radostné. Aby tedy opravdu ve výsledku platila líbivá hesla o kvalitních izolacích a dosažených úsporách, je třeba preferovat při realizaci ty, kteří mají za sebou skutečné reference, používají certifikované materiály a stroje a jsou schopni nám vždy doporučit to nejlepší řešení a poskytnout záruku až 15 let.



Izolace stropu vám ale přinese i několik dalších příjemných vedlejších efektů. Zvýší se totiž celková tepelná pohoda vašeho bydlení. Například, pokud topíte dřevem, budete muset méně přikládat. Sníží se nároky na plynový kotel, protože bude potřeba menší počet sepnutí termostatu. Což prodlouží jeho životnost. A zaizolovaný dům znamená například i menší rozdíl teploty mezi podlahou a stropem, takže už nebudete muset doma nosit tlusté ponožky. A hlavně, jedná se o nejlevnější a nejefektivnější metodu zateplení domu.

