Designové součásti interiéru, na které byste neměli zapomínat

Interiérový design je velice rozsáhlým oborem. Aby totiž interiér bytu vypadal opravdu dobře, musíte skloubit celou řadu různorodých prvků, barev a materiálů. A kromě interiéru samotného byste měli brát ohled i na charakter stavby jako takové.

Snažte se o maximum přirozeného světla

Ať se budete snažit sebevíc, nebude interiér vypadat dobře, pokud v něm nebude dostatek světla. V případě novostaveb se tedy snažte klást důraz na to, aby ve stěnách byla co největší okna. Současné technologie umožňují umístit do stěn francouzská okna s posuvnými křídly, která sahají od podlahy až po strop. Ve starších stavbách či v tmavých místnostech může pomoci nástěnné světlo se žárovkou s tónem studená bílá. Takový tón světla totiž splyne s denním světlem a interiér bude působit, jako by do něj pronikal přes den sluneční svit.

Podobně jako přístup denního světla je i umělé vnitřní osvětlení nedílnou součástí interiérového designu.

Existují ale i situace, kdy máte světla naopak příliš

Jihovýchodně a jihozápadně orientované místnosti mohou během letních veder kvůli přímému slunečnímu svitu po velkou část dne trpět přehříváním a nekomfortní pokojovou teplotou. V takovém případě se neobejdete bez zastínění.

V případě stínění interiérového máte na výběr v zásadě ze tří variant:

zatemňovací závěsy

žaluzie

rolety

Vybírat přitom můžete z celé řady barev, vzorů, a dokonce i materiálů či variant technického řešení. Nemyslet tedy jen na praktickou stránku, ale také na to, jak stínicí technika zapadne do celého konceptu místnosti.

Madla, kliky, garnýže, baterie, nohy…

Žádná domácnost se bez těchto prvků neobejde, často jich zde naopak je poměrně mnoho. A přesto jsou z hlediska interiérového designu přehlíženy. Mohou být kovové, plastové, dřevěné… Měly by ale vzájemně ladit. Ačkoli si totiž můžete říkat, že jde o doplněk, který prakticky není vidět, jde (v případě baterií, madel a klik) o prvek, kterého se několikrát za den přímo dotýkáte. A proto byste i těmto detailům měli věnovat značnou pozornost.

Snažte se o to, aby byly vyvedeny v jednotném provedení, co se týče barvy, materiálu a tvaru.

Doplňky interiéru – obrazy, květiny, police, koberce, polštářky…

Velkou výzvou je i vyvážené množství doplňků v jednotlivých místnostech. Je-li jich příliš málo, místnosti mohou působit studeně, objevit se může dokonce i ozvěna. Pokud je však doplňků příliš mnoho, tak už interiér nebude vypadat útulně, ale „přeplácaně“. O to horší je to v případě, že doplňky nepůsobí harmonicky a barevně či tvarově se do domácnosti nehodí.