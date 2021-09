Sběr divokých bylin je možný i v září. Proč je tak užitečný a které sbírat?

Sběr a konzumace divokých bylin zažívá v poslední době velký rozmach, který se dá přirovnat k oblíbenému houbaření. Princip je totiž stejný. Vezmete košík a zamíříte do přírody. Z „ulovených" rostlin si pak doma připravíte chutný salát, smoothie, pesto a další pochutiny.

I když si to nyní, v době supermarketů, polotovarů, ale i vyšlechtěných rostlin, dokážeme jen stěží představit, divoké byliny jsou potravou, kterou naši předci konzumovali téměř denně. Divoké byliny obsahují vysoký obsah vitaminů, enzymů, minerálů, stopových prvků a chlorofyl, který má na naše zdraví až překvapivě zázračné účinky.

Divoké byliny

Pojmem divoké byliny označujeme jedlé rostliny, které jsou většinou považovány za plevele, nejsou kultivovány a rostou volně v přírodě. Najdete je v lese, na louce, ale také na vaší zahradě. Jsou regionální a sezónní.

Pojmem divoké byliny označujeme jedlé rostliny, které jsou většinou považovány za plevele. Zdroj: Natalia Lisovskaya/Shutterstock.com

Benefity sběru divokých bylin

Naši předci byli lovci a sběrači. Metodou pokus-omyl zjistili, jaké přírodní poklady jsou zdraví prospěšné, a kterým by se naopak měli vyhýbat. Už po tisíciletí jsou byliny a jejich účinky na zdraví odzkoušené. Zařadíte-li divoké byliny do své stravy, můžete preventivně předcházet různým chorobám a civilizačním nemocem. Sběrem bylin si rozšíříte chuťovou rozmanitost, ulehčíte rodinnému rozpočtu a podpoříte vlastní soběstačnost.

Chlorofyl

Nikdo nepochybuje o tom, že byliny ze zahrádky i divoké byliny jsou doslova superpotravinami. Málokdo si však uvědomuje, že zelené rostliny také obsahují chlorofyl, který je pro správné fungování našeho organismu klíčový. Toto zelené rostlinné barvivo umožňuje fotosyntézu. Je složen z vodíku, uhlíku, kyslíku, dusíku, hořčíku a při konzumaci přináší také mnoho vitamínů, např. A, B, C a E.

Zdravotní benefity chlorofylu

Zajímavostí je, že až na jeden centrální atom je struktura chlorofylu stejná jako struktura našeho krevního barviva hemoglobinu. Podle posledních vědeckých studií má chlorofyl dezinfekční, protizánětlivý a hojivý účinek. „Podporuje tvorbu krve, zlepšuje přenašečovou kapacitu pro kyslík, zlepšuje metabolismus, stav cév a srdce, eliminuje záněty, poruchy střev a podporuje hojení. Léčí kožní chronické i akutní záněty, vředy a záněty nosohltanu. Dále je uváděno, že zlepšuje stav oběhové soustavy, podporuje funkci dělohy, ničí plísně, kvasinky a některé typy virů a bakterií," píše farmaceut PharmDr.Tomáš Arndt.

Zajímavostí je, že až na jeden cetrální atom je struktura chlorofylu stejná jako struktura našeho krevního barviva hemoglobinu. Zdroj: Fortyforks/Shutterstock.com

Divoké byliny v září

Sběr divokých bylin začíná brzy na jaře, kdy raší mladé kopřivy nebo medvědí česnek. Ani na podzim se této zelené lékárny nemusíte vzdát. Na loukách nebo v lese najdete bodláky, jejichž kořen čistí krev, jitrocel, kopřivy, bršlici kozí nohu, ptačinec, popenec, heřmánek pravý, chmel otáčivý, jalovec obecný, kokošku pastuší tobolku, kontryhel obecný, kostival lékařský, kuklík městský, listy pampelišky nebo violku. Sbírejte květy, listy, plody a semena, oddenek i kořeny.

Na co si dát pozor

Než si dáte jednotlivé byliny do košíku,měli byste si být 100 % jistí, že víte co sbíráte a víte, jak to máte zpracovat. Mějte s sebou herbář, zkušenějšího kamaráda nebo rovnou absolvujte poznávací botanické procházky s průvodci. Divoké byliny sbírejte na místech, které nejsou zatížené výfukovými plyny, herbicidy nebo pesticidy.

Zdroj:

