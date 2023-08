Dlažba ve velkém formátu a přírodních tónech je hitem i letošní sezóny

Zahradní architektura nemá ráda kompromisy. Toto platí pro výběr té správné venkovní dlažby dvojnásob. Dlažbu nevybíráme na několik sezón, ale v ideálním případě jednou za život. Proto je důležité správně zvolit nejen nadčasový design a formát, ale i nekompromisní kvalitu provedení.

Velkoformátová dlažba coby ztělesnění luxusu

V posledních letech si velký formát dlaždic nejen vydobyl, ale i udržel místo na výsluní. Moderní design velkoformátové dlažby s rovnou hranou totiž zajistí jedinečný dojem z okolí domu. A není divu, působí velmi elegantně a nadčasově. Své využití najde ve stísněných prostorech, které dokáže opticky zvětšit, stejně jako v místech, kde je naopak velikost vydlážděné plochy žádoucí podtrhnout. Velký formát dlaždic dá takřka neomezenou možnost vyniknout liniím vodních ploch, či perfektně vizuálně propojí zóny, pro které se na své zahradě či terase rozhodnete.

Neutrální tóny dají větší prostor kreativitěF

Při výběru barevného odstínu exteriérové dlažby platí pravidlo, že méně je více. Na světových i tuzemských veletrzích stále hrají prim jemné přírodní odstíny jako jsou hnědá, šedá či jejich tónované melíry. Dlažba Citytop Grande kombi od tradičního výrobce venkovní dlažby Semmelrock je ztělesněním elegantního luxusu a současných trendů. Tyto odstíny v kombinaci s přírodním melírem dají prostor vyniknout zahradnímu nábytku v jakémkoli barevném tónu a zároveň nenaruší dojem z okolní zeleně. Nenápadnou eleganci imitace přírodního kamene travertinu, který letos ovládl mezinárodní veletrh CERSAIE v italské Bologni, vnese do exteriéru produkt Lusso Tivoli, taktéž od výrobce Semmelrock, který je na českém trhu známý svou nekompromisní kvalitou.

Navrhněte si vlastní dlažbu v aplikaci GardenVision od Semmelrock

Váháte, která dlažba bude pro váš projekt ta pravá? Stáhněte si zdarma do svého telefonu aplikaci GardenVisions a vytvořte si snadno reálnou představu výsledného efektu. Vyfoťte příjezdovou cestu, terasu či zahradu a vyberte si z více než 100 realistických barev, formátů a povrchů dlažby, a jako bonus i barvu spárovacího písku. Pomocí nástrojů v aplikaci jednoduše upravíte povrch do správné perspektivy a zvolenou dlažbu promítnete přímo do vaší zahrady. Dokončenou vizualizaci můžete uložit a sdílet s přáteli a rodinou, nebo ji poslat e-mailem společnosti Semmelrock k dalšímu zpracování.

Výběr dlažby pro Váš vysněný domov nikdy nebyl snazší.

