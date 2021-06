Dobrý komín je jako skládačka

Aby byl dům v bezpečí a kotel či kamna správně hořely, je potřeba mít dobrý komín. To není jednoduchá součást domu, ale stavby i toho nejlepšího se není třeba bát.

Co musí předcházet stavbě komínu? Především rozhodnutí, kolik spotřebičů na něj bude napojeno a s jakým médiem budou pracovat. Následuje vyhledání kvalitní firmy, která vám komín dodá. Dobrou firmu poznáte jednoduše. Nabídne vám kompletní servis. To znamená, že nepřiveze jen komín na paletě, ale pomůže s technickou specifikací, obhlídkou místa stavby, spočítáním spalinové cesty, naceněním dodávky, dopravou a předloží i všechny návody a certifikáty, které by neměly být starší než jeden rok. Tohle je extrémně důležité, protože komíny procházejí v závěrečné fázi stavby revizí, která je součástí kolaudačního řízení. Pokud by doklady ke komínu nebyly všechny nebo nebyly v potřebné kvalitě, nešlo by zkolaudovat dům.

Jak funguje komín?

Aby kamna, krb nebo kotel správně hořely, potřebují dvě zásadní věci – dostatek vzduchu pro hoření a správně navržený odtah spalin. Obě věci dnes dokáže zabezpečit samotný komín. V moderních izolovaných domech totiž nelze spotřebovávat vzduch nebo narušovat těsnost obálky. Moderní komíny tak zvládnou svou vícevrstvou konstrukcí přivést vzduch do kamen. Je to jednoduché a funkční řešení, které eliminuje další prostupy do zdí. Správný tah komína je pak kombinací vhodného materiálu vnitřní vložky komínu a navržení průřezu a délky spalinové cesty. Dobrý tah zaručí dobré hoření, rychlý odvod spalin a jejich kondenzaci až za hranou komínu. Kdyby spaliny kondenzovaly uvnitř, musela by vložka jim odolávat a ve spodní části musí být naprojektován lapač kondenzátu. Takové komíny máme například u plynových kondenzačních kotlů. V opačném případě jde o velký problém. Proto jsou komíny i tepelně izolovány, aby nedocházelo k příliš rychlému vychládání spalin.

Komín má několik částí – komínový plášť, izolaci a odolnou vložku. Zdroj: ciko-kominy.cz

Skládačka jak říše hraček

Moderní komínové systémy pak nabízejí i velmi jednoduchou stavbu, která se podobá skládačce, kdy jednotlivé díly přesně sedí na svém místě a nelze je zaměnit s jinými. Takový komín zvládne postavit i zručný zedník během pár hodin, a to ve špičkové kvalitě. Systémové komíny totiž svou skladbou a přesností eliminují možné chyby.

Ucelené komínové systémy pak dokážou vyřešit i takové důležité drobnosti, jako jsou prostupy skrz střechu a další stavební konstrukce, utěsnění, originální komínové redukce pro správné napojení kouřovodu apod.

Systémové komíny zvládnou i několik funkcí najednou. Zdroj: ciko-kominy.cz

Kdo nechce mít náročné komínové těleso v domě, může zvolit závěsné nerezové komíny. Ty se dají jednoduše instalovat na stěnu domu, takže nezabírají prostor uvnitř, a je možné je instalovat i dodatečně.