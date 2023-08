Domov bez zdravotních rizik. Venkovní stínění je během léta jasnou volbou

Letní prázdniny jsou nejteplejším obdobím v roce, kdy se rtuť teploměrů denně vyšplhá vysoko nad třicet stupňů Celsia. V tropickém počasí tak lidé hledají způsoby, jak se schovat před horkými slunečními paprsky. Venkovní rolety či žaluzie zajistí v rozpálených dnech efektivní ochlazení, úsporu nákladů i zdravotní benefity ve srovnání s klimatizací.

Ač se to nemusí na první pohled zdát, venkovní stínění je ideálním, a hlavně univerzálním pomocníkem v každé domácnosti. „Kromě ochrany před letním žárem představují venkovní žaluzie ideální variantu pro letní ochlazení interiéru, které v sobě kombinuje extrémně vysokou účinnost, a oproti klasické klimatizaci také zdravotní nezávadnost,“ popisuje Petr Přichystal, marketingová manažer společnosti Lomax, která je předním výrobcem stínící techniky v Česku. V tomto aspektu předčí exteriérové stínění i klimatizace, které jsou náročné na údržbu i na provoz.

Letošní novinkou a zároveň efektivní alternativou k běžným venkovním žaluziím jsou screenové rolety, které jsou pro udržení optimálních tepelných podmínek v místnosti ideální volbou. „Jejich hlavní předností je světelná propustnost, ale zároveň zachování vizuálního kontaktu s okolím. I za tropických dnů se lidé nemusí vzdát přirozeného denního světla,“ vysvětluje Přichystal.

Screenové rolety představují zajímavou a funkční alternativu k běžným venkovním žaluziím. Zdroj: LOMAX

Lepší spánek díky smart domácnosti

Jedním z nejzásadnějších benefitů exteriérového stínění je dokonalé zatemnění pokoje, které v kombinaci s ovládacími prvky společnosti Somfy vytvoří optimální podmínky pro klidný a ničím nerušený spánek. „Předokenní rolety lze nastavit tak, aby se samy zatáhly tehdy, když se spustí veřejné osvětlení a roztáhly zase při úsvitu. Přes mobilní aplikaci se dá venkovní stínění ovládat téměř odkudkoliv, ale také dopředu naprogramovat,“ upozorňuje Přichystal.

Předokenní rolety, stejně jako další typy venkovního stínění, lze napojit na chytrou domácnost. Zdroj: LOMAX

Právě automatizace a možnost napojení na chytrou domácnost dělá z venkovního stínění atraktivní volbu. Díky bohatým možnostem programování je tak možné využívat výhod chytrých technologií v několika oblastech. Jednou z nich je i oblasti bezpečnosti. Zajistit dům je důležité zejména v době, kdy je v Česku nejvíc vloupání za posledních sedm let. „Během doby, kdy je domov opuštěný, je možné lamely venkovních žaluzií nastavit tak, aby se v určitý čas zatáhly nebo naopak pustily do místnosti více světla. Pro potenciálního zloděje to může znamenat signál, že se uvnitř nachází lidé, a on si tak raději vybere jinou lokalitu,“ upozorňuje Přichystal.

Venkovní stínění chrání lidský metabolismus

Venkovní rolety či žaluzie zajistí v kombinaci s kvalitními okny příjemné ovzduší v interiéru. Díky své konstrukci zvládnou zadržet až 96 % slunečního svitu, zejména během prázdninových měsíců pasivně chladí a vnitřní teplotu dokážou snížit dokonce až o 10 stupňů. To vše bez proudění studeného vzduchu, které podle českého ministerstva zdravotnictví může způsobit problémy pro lidský organismus. Při větším rozdílu teplot, které klimatizace způsobuje, se podle odborníků zvyšuje riziko vzniku teplotního šoku. Pak se mohou spustit procesy, které pak mohou vyústit k onemocněním jako například angína, bolesti v krku nebo potíže s močovými cestami.

Venkovní stínění zajistí příjemné klima v interiéru i bez proudění studeného vzduchu. Zdroj: LOMAX

Vzduch proudící z klimatizační jednotky je totiž suchý, při menším příjmu tekutin tak lidem vysychají sliznice, což může mít za následek škrábání či bolest v krku. Ačkoliv nemocí v létě obecně ubývá, jsou to právě klimatizace, které bývají jednou z hlavních příčin vzniku letních viróz či angín. „Pasivní způsob chlazení interiéru, který je typický pro venkovní žaluzie, možnost vzniku těchto rizik eliminuje. Zároveň je díky tomuto řešení možné i v místnosti orientované na západ v nejparnějších letních dnech docílit příjemných teplot,“ doplňuje Přichystal.