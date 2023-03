Doporučení na podlahu do malometrážního bytu

S rostoucími cenami nemovitostí se stává pořizování menšího bydlení stále populárnější. Lidé se zajímají o mobilní domky, garsonky nebo byty s více pokoji, ale s malou výměrou. A to především z důvodů nižších pořizovacích i provozních nákladů a také jednodušší údržby. Jak to ale udělat, aby malý byt působil alespoň opticky prostorně? Správný výběr podlahy vám v tom může výrazně pomoci, stačí se řídit následujícími 3 radami.

1. Zvolte jeden vzor podlahy

Do bytu určitě vyberte jeden vzor podlahové krytiny. Jednotlivé místnosti se vám díky tomu propojí a navíc nebudete muset řešit přechodové lišty nebo prahy. Rovněž designérka Ing. arch. Kamila Douděrová k tomu radí: „Doporučuji sladit podlahové krytiny v celém bytě do jednoho vzoru. Ten pak můžete třeba oživit použitím kusových koberců ve výraznějších barvách“. Navíc díky voděodolným plovoucím vinylovým podlahám nebo lepeným vinylovým podlahám, které můžete použít i do místností s větší vlhkostí, je slazení podlah ještě jednodušší.

Plovoucí vinylová podlaha Fatra SILVERO-top, Dub elegant Zdroj: efatra.cz

2. Vybírejte světlé barvy

„U malých interiérů je velmi důležitá barevnost, která by měla být spíše o světlých a pastelových odstínech než o tmavých barvách. To platí nejen o stěnách, ale hlavně o podlahové krytině“. Radí interiérová designérka Iva Bastlová. Díky světlému vzoru na podlaze bude interiér působit jasněji a čistě, jen pozor na příliš světlou podlahu společně s bílým nábytkem. Tato kombinace by mohla působit až sterilně. Obecné doporučení je, zvolit podlahu o dva odstíny světlejší nebo naopak tmavší než je barva nábytku.

Plovoucí vinylová podlaha Fatra SILVERO-click, Dub elegant Zdroj: efatra.cz

3. Vhodnější je méně výrazná struktura dřeva

Aby na sebe podlaha nestrhávala příliš mnoho pozornosti, je lepší do malých prostor vybrat podlahovou krytinu s méně výrazným vzorem. Architektka Kamila Douděrová ve svých návrzích upřednostňuje dubové dřevo. „Dubové dřevo je sázkou na jistotu. K němu doplňte nábytek v neutrální barvě, kterou doporučuji doladit pestrými barevnými dekoracemi, jež můžete kdykoliv snadno vyměnit.“

Pokud se vám líbí vinylové podlahy s dubovými dekory, podívejte se na české podlahy Fatra SILVERO. S výběrem vzoru vám jistě pomůže virtuální návrhář podlah. Do něj nahrajete fotografii svého interiéru, a pak jen jedním klikem vybíráte mezi různými vzory. A pokud si nejste jisti výběrem vzoru přes monitor, můžete si objednat vzorek podlahy i přímo domů.

Plovoucí vinylová podlaha Fatra SILVERO-click, Dub měsíční Zdroj: efatra.cz

Více informací o podlahách SILVERO na www.efatra.cz.