Dřevěné terasy s minimální údržbou

Terasy u rodinných domů, chat a chalup jsou v současné době symbolem odpočinku a rodinné pohody.

Aby to byla opravdu pohoda, je potřeba zvolit ten správný materiál, z kterého bude vaše terasa realizována. Přirozeným materiálem, který patří do zahrad je dřevo. A pokud se chcete vyhnout náročnému a pravidelnému natíraní povrchu terasy, můžete zvolit terasová prkna, která jsou již od výrobce hloubkově naimpregnovaná. Vakuo-tlaková impregnace je opravdu účinným způsobem ochrany dřeva a na rozdíl od běžných nátěrových hmot dřevo ochrání před dřevokaznými škůdci a houbami a to v celém jeho profilu. V důsledku teplotních výkyvů dochází k rozpínání a smršťování dřeva, při němž v krycím nátěru vznikají praskliny a dochází k jeho degradaci. Tlakovou impregnací je účinná látka vtlačena i pod povrch dřeva. Takto ošetřené dřevo již nemusíte natírat! Ušetříte si tak spoustu času, starostí, a hlavně vašim výrobkům ze dřeva výrazně prodloužíte životnost. V případě potřeby jiného barevného odstínu, ale lze dřevo následně natřít barevnou tenkovrstvou olejovou lazurou. Díky předchozí impregnaci prodloužíte i životnost finálního nátěru.

Zdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.

Stejné pravidlo jako u teras z impregnovaného dřeva platí i u dalších staveb v zahradě. Stále platí důraz na vhodně zvolený materiál, z kterého budete vaše projety realizovat. Proto zde uvádíme alespoň malý vstup do problematiky ošetření dřeva hloubkovou impregnací. Skutečně kvalitně naimpregnované dřevo nepoznáte pouze podle barvy.

Pokud se rozhodnete budovat ze dřeva, vězte, že nejlepší cestou, jak se se svou stavbou rychle rozloučit, je podcenění impregnace stavebního materiálu, a to zvláště, pokud se jedná o stavbu venkovní, vystavenou všanc rozmarům počasí.

Nejlepším způsobem, jak ochránit dřevo před nástrahami vlhkosti, slunečními paprsky, mrazem a dalšími klimatickými činiteli, je impregnace dřeva. Mnoho lidí si myslí, že dobře naimpregnované dřevo se dá velmi jednoduše poznat pouhým okem. Jakmile má dřevo zelenou, šedou či namodralou barvu, je naimpregnováno a může se začít stavět. Ovšem věc je o něco komplikovanější.

První problém spočívá v tom, že ne všechny impregnace způsobují zabarvení dřeva. Jsou totiž i zcela bezbarvé impregnace, po jejichž aplikaci je těžké okem rozeznat, zda dřevo již bylo ošetřené či nikoliv.

Ten největší problém však spočívá i v samotném procesu aplikace impregnace na dřevo. Můžete vedle sebe postavit dva dřevěné trámy, které budou zabarveny podobným odstínem zelené a na první pohled tak budou působit stejně odolně. Ovšem zatímco první dokáže sloužit dlouhé roky, u druhého trámu může dojít k degradaci během pár let. Čím to?

Zkuste to pod tlakem

Zásadní vliv na životnost dřevěného masivu má nejen samotná impregnace, ale především způsob, jakým je takovým přípravkem dřevo ošetřováno. Dá se říci, že většina výrobků na trhu je ošetřena tzv. máčením či natíráním. V praxi to znamená, že impregnace je buď nanášena na povrch dřeva pomocí nátěru štětci či dalšími nástroji, případně je dřevo ponořeno do velkých kádí s přípravkem, kde impregnace neulpívá pouze na povrchu jako při natírání, ale proniká i do hlubších vrstev.

I přesto není impregnování dřeva máčením vždy ten nejšťastnější způsob. Výslednou kvalitu takové impregnace ovlivňuje celá řada faktorů, a i zde může dojít k velmi rychlé ztrátě ochrany a následné degradaci. Proto i na první pohled zcela zelený či impregnací jinak zbarvený dřevěný materiál nemusí splňovat požadavky.

Neznamená to však, že bychom se neměli podle barvy dřeva řídit. Barevnou stopu na něm totiž zanechává i nejlepší způsob, jakým může být dřevo impregnováno, a to pomocí tzv. vakuově-tlakového nanášení. K němu dochází ve specializovaných nádobách, kde se několik hodin pod tlakem a v ideálním prostředí impregnace aplikuje hluboko pod povrch, a tím dochází k dokonalé ochraně.

Nezbytnost pro zahradní projekty

Dřevo ošetřené tímto způsobem by mělo být volbou číslo jedna při realizaci nejrůznějších zahradních staveb, jako jsou pergoly, dřevníky, chatky, přístřešky na auta, ploty, ohrady pro zvěř, chodníky, nadzemní záhony či květináče.

Z takto ošetřeného dřeva je dobré vyrábět také zahradní nábytek, protihlukové stěny, opěrné zdi a další venkovní konstrukce. Své uplatnění však nalezne i přímo na domě. Volit bychom jej měli v momentě, kdy obkládáme štíty domů, měli bychom z něj vytvářet podhledy a stěny staveb. V neposlední řadě se také jedná o ideální materiál pro terasy a o to více jeho schopnosti oceníte u teras v blízkosti bazénů.

Při použití dřeva impregnovaného pod tlakem vám všechny tyto konstrukce vydrží roky a jejich vzhled se bude vlivem počasí měnit jen velmi pozvolna. Když už do projektu dáváte svou energii, udělejte jej tak, abyste se na něj mohli podívat i po deseti letech a stále jste byli spokojení.

Zdroj: Impregnace Soběslav s.r.o.