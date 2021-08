Letní Flora Olomouc připomene léčivou moc přírody i dávné visuté zahrady

Léčivá síla přírody a připomínka antického světa levitující nad hlavami návštěvníků. To jsou hlavní motivy květinové expozice, která od 19. do 22. srpna při letní etapě Flory Olomouc zaplní na olomouckém výstavišti pavilon A. Součástí hlavní expozice inspirované Visutými zahradami Semiramidinými budou i tekoucí proudy vody, kaskádovité záhony plné květin a tisíce léčivých rostlin.

Své místo v programu má také expozice Českého zahrádkářského svazu Zdraví z přírody, výstava Příroda v malbě, malba v přírodě, Výzkumná laboratoř rostlin, Dny moravských vín či letní For Model a tradiční zahradnické trhy.

„Letošní letní etapa Flory Olomouc nese podtitul Souznění s přírodou. V dnešní uspěchané době chceme návštěvníkům ukázat, co dobrého příroda lidem nabízí a jaký blahodárný vliv na ně může mít,“ uvádí Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva Výstaviště Flora Olomouc, které letní etapu Flory Olomouc pořádá.

Součástí hlavní expozice bude také vodní plocha a tisíce léčivých rostlin. Ty zajistí sdružení pěstitelů a zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin PELERO CZ coby hlavní spolupořadatel. Připravené budou i floristické show předních českých floristů či odborné přednášky členů spolku PELERO, například Blanky Kocourkové anebo Jarmily Podhorné.

„Věřím, že hlavní expozice inspirovaná visutými zahradami legendární královny Semiramis návštěvníky ohromí a současně jim nabídne příležitost se díky záplavě vůní, barev a zvuku tekoucí vody alespoň na chvíli zastavit a zapomenout na každodenní shon,“ dodává Eva Fuglíčková.

Večerní posezení u vína

Vlastní expozici pojmenovanou Zdraví z přírody pro návštěvníky nachystá v pavilonu E Český zahrádkářský svaz. Hlavní roli zde budou hrát bylinky a koření, členové Českého zahrádkářského svazu návštěvníkům odhalí i méně známé možnosti, jak může příroda prospět jejich zdraví. Expozici doplní řada květin a výpěstků. Členové ČZS se navíc o své zkušenosti podělí i v pěstitelské poradně.

Oranžerie pak bude pod taktovkou Unie výtvarných umělců Olomoucka patřit výstavě Příroda v malbě, malba v přírodě doprovázené květinovou výzdobou.

V pavilonu H bude připravená populárně-naučná expozice Výzkumná laboratoř rostlin, kde budou prezentovány moderní trendy v pěstování rostlin a praktické ukázky jejich zpracování. Součástí této expozice je vernisáž výstavy fotografky Hany Martínkové „Stromy Smetanových sadů jak je neznáte“.

V pavilonu G bude na návštěvníky v rámci tradičních Dnů moravských vín čekat široká nabídka kvalitních vín od zkušených vinařů a profesionálních sommelierů.

Netradičně je pak mimo otevírací dobu celé výstavy v sobotu od 19 do 22 hodin na programu večerní posezení u vína, kulinářských specialit a cimbálové muziky, jehož hlavní hvězdou je zpěvák Jožka Šmukař se svým povídáním „Nevinně o víně“. Uskuteční se v části Smetanových sadů zvané Samba naproti palmovému skleníku.

Letní zahradnické trhy a bohatý doprovodný program

Ve venkovním areálu a také v části pavilonu G budou pro návštěvníky připravené tradiční letní zahradnické trhy se širokým sortimentem květin, rostlin, semen, zahrádkářských pomůcek anebo hobby potřeb.

„V sobotním a nedělním programu má své místo také letní For Model. Na letní etapu Flory Olomouc tak zveme i milovníky železnice, modelů a sběratelství,“ vyzdvihuje manažerka projektu Flora Olomouc Lenka Weiserová.

Letní For Model se bude v sobotu a v neděli konat ve venkovní části Smetanových sadů v okolí jezírka a letní scény. Návštěvníci se mohou těšit na zahradní modelovou železnici s parní lokomotivou, na níž se povozí děti i dospělí. Jezírko ve Smetanových sadech pak bude patřit lodním modelářům.

Do bohatého doprovodného programu pak spadají také přednášky, ukázky aranžování a vazby květin, předváděcí akce, odborné semináře, hudební vystoupení, aktivity pro děti či odpočinková zóna iniciativy Zaparkuj.

Jednou z novinek letošní letní etapy je prezentace Ovocnářské unie České republiky a Zelinářské unie Čech a Moravy. Připomenou, že rok 2021 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok ovoce a zeleniny.

Areál Výstaviště Flora bude pro návštěvníky letní etapy otevřený od čtvrtku 19. do soboty 21. srpna vždy od 9 do 18 hodin. V neděli 22. srpna pak od 9 do 17 hodin.

SOUHRNNÉ INFORMACE:

Flora Olomouc – letní etapa

Termín: čtvrtek 19. až neděle 22. srpna 2021

Místo: Výstaviště Flora Olomouc

Čas konání: čtvrtek–sobota 9:00 - 18:00, neděle 9:00 - 17:00

Základní vstupné: 140,- Kč online a 160,- Kč na místě

Aktuální informace a prodej vstupenek na: www.flora-ol.cz

FB událost: https://www.facebook.com/events/2422382907905896/

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ EXPOZIC:

Pavilon A: Souznění s přírodou – hlavní expozice

Pavilon E: Zdraví z přírody, pěstitelská poradna ČZS

Oranžerie: Příroda v malbě, malba v přírodě

Pavilon H: Výzkumná laboratoř rostlin

Pavilon G: Dny moravských vín

Smetanovy sady – okolí jezírka a letní scény: letní For Model (sobota - neděle)

Areál Samba: Povídání s Jožkou Šmukařem „Nevinně o víně“ (sobota 19:00 - 22:00)

Venkovní areál výstaviště a pavilon G: letní zahradnické trhy

