FOTOINSPIRACE: 11 konkrétních tipů, kam použít LED pásky

LED pásky dobře poslouží nejen v kuchyni nad pracovní deskou. Jak sami uvidíte ve fotogalerii, díky jejich flexibilitě a malé velikosti efektně osvětlí vitríny, schody a dokonce z nich vytvoříte centrální osvětlení.

1. TIP: V kuchyni nad pracovní desku

Vzhledem k tomu, že výrobci již ukončili výrobu zářivkových trubic, jsou LED pásky nejčastěji používány právě k osvětlení prostoru kuchyňské linky. Důvod je jasný – jsou malé, tedy nijak nepřekáží, ale přitom poskytnou dostatečně intenzivní světlo. Díky jejich přizpůsobivosti (k dispozici jsou různé délky a šířky) si snadno a rovnoměrně osvětlíte malou i velkou pracovní desku. A dnes už jdou sehnat i speciální sety, kde je v balení LED pásek, napájecí zdroj a ovladač.

Doporučujeme volit LED pásky s výkonem do 11 W/m, které mají střední svítivost. Barva světla je vhodná neutrální bílá (cca 3800 K – 5200 K), ale pokud máte kuchyň propojenou s obývacím pokojem, jsou ideální CCT LED pásky. Ty umožňují pomocí ovládacího zařízení snadno nastavit teplotu světla od teple bílé (je mírně nažloutlá a hodí se k odpočinku) až po denní bílou (má jasné bílé světlo, které aktivizuje k práci).

V kuchyni se LED pásky používají také k nasvětlení polic, skleněných vitrín nebo se mohou instalovat zespodu kuchyňské linky.

2. TIP: K osvětlení sádrokartonových podhledů

Pryč jsou doby, kdy v obývacím pokoji svítil jeden centrální lustr. Dnes, i vzhledem k tomu, že lidé mají raději velké otevřené prostory (typicky spojený obývací pokoj s kuchyní) je trend přesně opačný – mít více světel. Stále oblíbenější je nepřímé stropní osvětlení v podhledech, které slouží k navození relaxační atmosféry. Vytvoříte ho pomocí LED pásků, které vložíte do sádrokartonové kapsy (velikost bývá zhruba 80 × 80 mm), přičemž napájecí zdroj a případnou řídící jednotku pak umístíte do dutiny sádrokartonového stropu.

Jde o dekorační osvětlení, takže stačí pásky o výkonu 4,8 až 9,6 W /m. Světlo může být i barevné, k dispozici jsou RGB LED pásky a ještě lepší jsou RGBW pásky, které dokážou svítit barevně a při zvolení bílé barvy máte možnost dle provedení LED pásku volit teploty světla teplá bílá, neutrální bílá a denní bílá.

Nepřímé osvětlení v podhledu

3. TIP: Místo centrálního osvětlení

Vzhledem k tomu, že ledkové pásky jsou k dispozici ve výkonech od cca 2 W/m do 50 W/m, bez problémů se používají i jako náhrada běžných stropních svítidel a lustrů. Velkou výhodou je, že si vytvoříte zcela originální osvětlení.

Z LED pásků a bodovek vytvoříte originální centrální osvětlení

4. TIP: V obýváku za TV

Věděli jste, že diodové pásky se za televizi umisťují i kvůli zdraví? Ano, nejde jen o to, že osvětlení je efektní, ale světlo zabraňuje namáhání očí, protože není tak velký kontrast mezi jasnou obrazovkou a tmou.

Efektní osvětlení prostoru kolem televize

4. TIP: V pracovně nebo dětském pokoji za počítač

A stejně jako v případě televize i prostor kolem počítače by měl být večer osvícen.

Osvětlení za počítačem může být i barevné

5. TIP: V koupelně za zrcadlo

Kvůli flexibilitě bývá LED pásek stále častěji používán k osvětlení prostoru kolem zrcadla. Může se nalepit ze zadní strany zrcadla nebo zespodu na poličky. Získáte tak rovnoměrné osvětlení bez stínů.

Efektní a zároveň praktické osvětlení za zrcadlem

6. TIP: Do koupelnové niky

Velmi efektní je rovněž použítí diodového pásku do niky. Tak jako u jiných koupelnových svítidel nezapomeňte myslet na ochranu před vodou. Nejlepší je, když se LED pásek osadí do hliníkového chladícího profilu a následně je hermeticky zalit do silikonu.

LED pásek v nice ve sprchovém koutě

7. TIP: Jako podsvětlení schodových stupňů

K bezpečnému pohybu na schodišti je nutné dostatečné osvětlení a ideální je kombinace hlavního svítidla s orientačním, které právě často bývá tvořeno LED pásky. Nejčastěji se pásek umisťuje na spodní stranu nášlapu, ale možná je i instalace na bok schodu. U tohoto řešení doporučujeme zvolit pásek s malou dělitelností modulu a zároveň s vysokou hustotou LED čipů – jedná se o tzv. COB LED pásky, které na svém povrchu svítí kontinuálně. Podrobněji vám s řešením, jak schodiště osvětlit pomocí LED pásků, pomohou specialisté z e-shopu e-light.cz – prodeji a návrhům osvětlení se věnují již od roku 1993.

LED pásky umístěné na schodových stupních slouží jako orientační osvětlení

8. TIP: Do zábradlí

Na schodišti se LED pásky kromě schodů instalují i do zábradlí. Jedná se o řešení na zakázku a je důležité si pohlídat, aby difuzor v madle dlouhodobě dobře odolával používání zábradlí.

LED pásek instalovaný do zábradlí

9. TIP: Do ložnice k posteli

Příjemnou večerní atmosféru navodí diodové pásky také v ložnici či dětském pokojíčku. Nejčastěji se instalují za čelo postele.

LED pásek za čelem postele

10. TIP: Do vitrín a poliček

Malá velikost LED pásků úplně vyzývá k použití ve vitrínách a poličkách. Jde jen o dekorační osvětlení, takže volte pásek s nižší svítivostí do 5 W/m.

Osvětlení z LED pásků interiér výrazně oživí

11. TIP: Do skříní

LED pásky se samozřejmě mohou použít nejen do otevřených polic, ale také do skříní. Dobře uvidíte na oblečení, šperky a další doplňky.

Efektní a zároveň praktické osvětlení poliček v šatně

Fotogalerie

Doporučujeme LED pásky instalovat do hliníkových profilů, které je chladí a chrání před poškozením

LED pásky mohou mít různé odstíny bílého světla

V ložnici je nepřímé osvětlení velmi příjemné

Osvětlení do minimalisticky zařízené ložnice

Osvětlená může být i garnýž

Barevné osvětlení podhledů

LED pásky lze navolit v různých výkonech podle potřeby

Osvětlení z LED pásků může být i barevné

Relaxační osvětlení obývacího pokoje spojeného s kuchyní

Osvětlení za televizí je pro oči zdravé

LED pásek se může instalovat na spodní stranu koupelnové poličky

Oblíbené je nalepení LED pásku na zadní stranu zrcadla

Osvětlení z LED pásků poskytne v koupelně hodně světla

Velmi často se LED pásky používají pro osvětlení schodových stupňů

LED pásky mohou být i na boku schodů