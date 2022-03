Gazpacho aneb polévka, která se podává zásadně studená

Máte chuť experimentovat v kuchyni a zkusit nový pokrm? Přinášíme vám návod na nápaditou polévku, kterou můžete připravit k příležitosti rodinného oběda nebo ji zakomponovat do romantického menu pro dva. Její příprava je snadná a vhodná i pro úplné kuchařské začátečníky.

Jedli jste již někdy studenou polévku?

Výhodou přípravy této polévky je to, že vám ušetří čas strávený v kuchyni, ale zároveň je chutná a také zdravá a plná vitamínů. Následující recept na studenou polévku gazpacho vznikl ve spolupráci s az-recepty.cz. Ano, čtete dobře, gazpacho je unikátní tím, že se jedná o polévku, která se skutečně podává studená. Než se tedy podíváme na jednotlivé suroviny a představíme vám recept, dovolte nám, abychom vás s historií gazpacha blíže seznámili.

Kde se vzalo gazpacho?

Původ polévky nebo chcete-li salátu gazpacho se datuje až do 15. století do oblasti španělské Andalusie. Základními surovinami v gazpachu jsou rajčata a papriky. Jelikož ty se do Evropy dostaly až po roce 1492, je pochopitelné, že polévka ani dříve vzniknout nemohla. Tradice velí podávat gazpacho buď v hlubokém talíři nebo také ve vysoké sklenici. Chcete-li ochutnat autentické gazpacho, vyrazte do oblasti Abndalusie během letních měsíců.

Jeden originální recept a spousta variací

Přestože existuje pouze jeden základní recept na polévku gazpacho, každá španělská rodina připravuje gazpacho jinak. To je způsobeno tím, že v každé rodině existuje rodinný recept, který se dědí z generace na generaci a vznikl modifikací základního receptu. Kdybyste se vydali na cesty po jižním Španělsku a v každé restauraci si objednali gazpacho, nikdy byste neochutnali dvě shodné varianty.

Zdroj: Shutterstock

Suroviny na gazpacho

Než se do přípravy polévky pro 4 osoby pustíte, budete potřebovat následující ingredience:

4 velká rajčata nebo 2 plechovky krájených rajčat,

jalapeño papričku,

1 salátovou okurku,

1 červenou papriku,

1 střední cibuli,

3 stroužky česneku,

olivový olej,

1 limetku,

sůl,

pepř.

V originálním receptu se nachází zelené papriky, chcete-li můžete je použít místo papriky červené. Zároveň se podle originální receptury přidává do polévky i cukr a vinný ocet, ale volbu těchto surovin necháme na vás.

Návod k přípravě

Vše začne použitím mixéru, do kterého vhodíte jedno nahrubo nakrájené rajče, přidáte 3 lžíce olivového oleje a šťávu z limetky. Následně celou směs vymixujete dohladka. Než se směs v mixéru spojí v hustou kaši, do velké mísy postupně vkládejte najemno nakrájenou cibuli, papriku, česnek, okurku a jalapeño papričku. Jestli nemáte rádi ostré pokrmy, papričku raději vynechte nebo použijte pouze její část. Pozor si dejte také na to, že jak jalapeño paprička, tak i červená či zelená paprika, musí být pečlivě zbaveny všech peciček. Následně smíchejte obsah mixéru s obsahem mísy, a to tak, že obsah mixéru přes jemné sítko nalijete do mísy k ostatním surovinám. Pečlivě smíchejte a přidejte špetku soli a pepře v takovém množství, aby vám výsledná chuť připomínala letní salát a zároveň nebyla mdlá.

Tipy a triky k přípravě

Pokud není výsledná směs hladká podle vašich představ, můžete v mixéru smíchat všechny ingredience a celou polévku vymixovat dohladka v mixéru. Zároveň i k ochucení můžete kromě soli a pepře použít také:

oregano,

balsamico ocet,

vinný ocet.

Je-li na váš vkus polévka příliš ostrá, její chuť zjemníte již zmíněným cukrem.

Po smíchání ji dejte k ledu

Po získání požadované konzistence polévku přemístěte do lednice, kde ji nechte dostatečně vychladit, alespoň dvě hodiny. Jedná se sice o velice zvláštní postup, ale gastronomický zážitek, který na vás čeká, bude k nezaplacení. Během doby, kdy se bude gazpacho chladit v lednici, budete mít dostatek času na přípravu dalšího chodu a odpadne vám starost s ohříváním polévky.

Výhody pravidelné konzumace gazpacha

Proč si pravidelně dopřávat talíř či sklenku studené polévky gazpacho? Jak vyšlo najevo z průzkumů, které byly prováděny ve Španělsku, pravidelná konzumace této polévky je úzce spjata s nižším výskytem vysokého krevního tlaku a snižuje riziko vzniku srdečního infarktu.

Den polévky gazpacho

Nevíte-li kdy gazpacho připravit, můžete tak učinit k příležitosti dne polévky gazpacho, který připadá na 21. června. Jak lépe totiž tento den oslavit než slavnostním přípitkem sklenicí s polévkou u rodinného stolu?

Zdá-li se vám polévka gazpacho zvláštní, garantujeme vám, že jakmile ji ochutnáte, nebudete toho litovat. Jedná se totiž o vyvážený poměr chutí, které připomínají klasický letní salát v tekuté formě. Gazpacho má pozitivní vliv na vaše zdraví, zejména na kardiovaskulární systém.