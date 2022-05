Grilování bez masa: Pochutná si i milovník masa

Až vás omrzí grilovat maso a klobásky, zkuste si ugrilovat něco vegetariánského. Tápete nad tím, jak připravit grilovanou zeleninu? Jak připravit to zvláštní bílé tofu, které jí vaše děti? Poradíme.

Grilovaná zelenina v hlavní roli

Zelenina nemusí ani v době grilování sedět v koutě! Cuketu a lilek potřete olivovým olejem, který smícháte s rozetřeným česnekem. Papriky nakrájejte na plátky a nebo je naplňte balkánským sýrem. Obzvlášť děti si pak pochutnají na grilované kukuřici. TIP: V obchodě si kupte už předem uvařenou kukuřici, kterou můžete rovnou hodit na gril.

Chcete si ugrilovat brambory? Nezapomeňte je ve slupce ještě před grilováním alespoň na 10 minut předvařit. Pak je nakrojte a do zářezů vložte plátky česneku a cibule. Potřete je olejem smíchaným s oblíbeným kořením a zabalte do alobalu. Takto je grilujte zhruba 30 minut.

A co na gril připravit zeleninové špízy? Připravte si: 1 větší cuketu, 1 cibuli, 250 g oblíbeného tofu, cherry rajčátka, žampiony. Tofu nakrájejte na kostičky, cuketu na větší kousky, cibuli na měsíčky a žampiony na čtvrtky. V míse smíchejte oblíbené koření spolu s olivovým olejem – zeleninu, tofu a žampiony v ní nechte alespoň hodinu odležet. Potom střídavě napichujte jednotlivé kousky na grilovací jehly. Během grilování zeleninu ještě průběžně potírejte vámi připraveným olivovým olejem.

Tofu, seitan a tempeh nemusí být bez chuti

Tofu, seitan a tempeh. Abyste si na nich pochutnali, je důležité je naložit do marinády stejně jako maso. Ideálně alespoň přes noc, aby se chutě dostatečně promísily. V obchodě sice narazíte na uzené verze a případně jiné další příchutě, pro grilování však zvolte klasické tofu (seitan, tempeh) bez příchutě, které si pak sami naložíte v domácí marinádě.

Pro sladkokyselou marinádu budete potřebovat:

4 lžíce sójové omáčky

3 lžíce cukru

2 lžíce olivového oleje

2 lžíce citronové šťávy

1 stroužek nastrouhaného česneku

Špetka mleté papriky

Všechny ingredience na marinádu důkladně promíchejte v uzavíratelné nádobě. Tofu, seitan nebo tempeh nakrájejte na plátky, vložte do marinády a nechte odležet v lednici alespoň přes noc. A grilujte dokřupava.

Grilovaná polenta: Pozdrav ze slunné Itálie

Znáte polentu? Je to tradiční italská kukuřičná kaše, kterou můžete připravit i na grilu. Sama o sobě nemá zrovna výraznou chuť, potřebuje proto správnou kombinaci bylinek.

Jak připravit grilovanou polentu?

50 ml olivového oleje

130 g kukuřičné polenty

50 ml zeleninového vývaru

4 lžíce olivového oleje

1 stroužek česneku

Hrst nastrouhaného parmazánu

Nakrájený čerstvý tymián

Sůl a pepř

Postup: Do hrnce si nalijte zeleninový vývar společně s olivovým olejem a přiveďte k varu. Do vývaru nasypte polentu a vařte ji do té tak dlouho, až začne směs houstnout. Přidejte nastrouhaný sýr, tymián a česnek, opepřete a osolte. Hotovou polentu přelijte do nízkého pekáče tak, aby z polenty vznikla 1 cm vysoká placka. Nechte odležet alespoň 4 hodiny v lednici.

Vychlazenou polentu rychle nakrájejte na kousky, pokapejte olivovým olejem a položte na gril. Polentové kousky grilujte zhruba 6 minut a průběžně obracejte. Takto připravenou polentu podávejte jako přílohu.

TIP: V obchodě už najdete i alternativní vegetariánské verze hamburgerů, vegetariánské uzeniny i klobásy na gril. Schválně, jestli poznáte rozdíl mezi masovou a vegetariánskou verzí.