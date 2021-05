Hnojiva a přípravky proti plevelům usnadňují zahrádkářům péči o zahradu

Každý živý organismus vyžaduje péči, aby se mu dařilo. Platí to také pro zeleninu, ovoce, květiny a stromy, které rostou na zahradách okolo rodinných domů. Zahrádkaření patří k oblíbeným odpočinkovým činnostem a každý, kdo se mu věnuje, si přeje, aby se mu v péči o zahradu dařilo. V čem mohou pomoci hnojiva a přípravky proti plevelům?

Aby se zahrada zelenala

Zahrádkáři se dělí na ty, co mají užitkovou zahradu, a ty, co dávají přednost okrasné zahradě. Někteří dokážou na svém pozemku vytvořit oba typy zahrad zároveň. V každém případě se bez vhodného hnojiva neobejde nikdo z nich. Neméně důležité jsou také přípravky na hubení plevele. Ať už se jedná o zeleninu či ovoce nebo květiny, každý druh rostlin vyžaduje pravidelný přísun vody a zejména živin, aby mohly dobře růst. A ty jim dodávají právě hnojiva. Kromě průmyslově vyráběných existují také přírodní organická hnojiva.

Jaké hnojivo vybrat

Při volbě hnojiva je třeba si říct, k čemu ho chcete využít. Platí totiž, že každá užitková a okrasná rostlina nebo strom vyžadují něco jiného, přičemž hnojiva se od sebe odlišují zastoupením živin a aplikací. Kapalná se obvykle ředí vodou a k rostlinám se dodávají pomocí závlahy. Naproti tomu granulovaná nebo prášková hnojiva můžeme přímo rozhodit na záhony. Pro ekologický způsob pěstování zeleniny a ovoce si pravděpodobně vyberete některé z organických hnojiv. Ta si lze vyrobit i vlastními silami, jako tomu bývá u kompostu nebo bylinné jíchy. Další je možné zakoupit granulované – jako například chlévský nebo koňský hnůj či slepičince. Tímto způsobem lze docílit přírodní pěstování bez zbytečné chemie.

Syntetická hnojiva obsahují koncentrované živiny a z hlediska počtu druhů patří k nejpočetnějším. Z ekologického pohledu může docházet s jejich použitím k určitému znehodnocení půdy, je vhodnější se jim tedy spíše vyhnout, nebo přidávat raději minimálně a dát spíše přednost organickým hnojivům.

Jak vyrobit zahradnický kompost

Kompost je jedním z organických hnojiv, jež si můžeme sami vyrobit. Potřebujeme k tomu kompostér, který lze koupit, případně vyrobit z dřevěných desek. Umístěný by měl být tam, kde není přímý dopad slunečních paprsků, které by ho zbytečně vysušovaly a narušovaly proces výroby kompostu. Klidně ho lze umístit pod strom, kde je kompost chráněný i před deštěm, který z něho vyplavuje živiny. Co se týká toho, co do kompostu patří, dělíme odpad na zelený a hnědý.

K zelenému, který je měkčí, řadíme hlavně čerstvou trávu a listy, zbytky ovoce a zeleniny z kuchyně, možno přidat i kávovou sedlinu nebo zbytky čaje. Do hnědého odpadu, jenž je tvrdší, patří suché listí, skořápky od vajec, kůra, třísky nebo skořápky od ořechů. Do kompostu určitě nepatří zbytky masa, popel z uhlí ani plevel či rostliny napadené chorobami. V kompostu bychom měli udržovat patřičnou vlhkost, klidně ho lze i občas zalít a občas ho promíchat. V zimě by měl být kompost přikrytý. Výroba kompostu trvá asi deset týdnů, než dosáhne správné zralosti a je možné ho použít jako hnojivo na záhony.

Zdroj: Shutterstock.com

K čemu na zahradě využívat praktický úložný box

K uskladnění zahradnického nářadí lze využít úložný box na zahradu. Je to pohodlné řešení, které nezabere příliš místa. Uschovat do něho můžete i hnojiva nebo přípravky na hubení plevele, když si pořídíte více boxů, které mohou být alternativou zahradního přístřešku. Ne vždy je na jeho vybudování na zahradě dostatek prostoru. Úložné boxy se vyrábějí z kovu i plastu v různých velikostech a designu. Díky nim je možné udržovat pořádek a mít dokonalý přehled o tom, co kde máte uložené. Klidně do nich lze uschovat i dětské hračky, podušky na posezení na terase a další předměty, které nechce mít stále na očích.