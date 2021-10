Honem, honem, zima klepe na dveře!

Teď přišla ta správná chvíle připravit dům na zimu. Na sníh, mráz i oblevu, na nápor vichrů. Ty mohou způsobit pohromu na zařízení domu. A určitě velký nárůst nákladů za topení.

Tady je několik rad, jak úklady zimního počasí eliminovat.

Topení

Nechte před sezónou zkontrolovat zdroj tepla, prohlédnout kotel na tuhá paliva nebo plyn. Plynové kotle nechte vyčistit jednou za dva roky. Objednejte prohlídku teď, s nástupem zimy to nestihnete. Zanesený komín má špatný tah, může dojít ke vznícení sazí. Ještě větší nároky mají plynové kotle. Od letoška je povinností nechat pravidelně udělat revizi komínů. Bez ní pojišťovna neplní. Natlakujte a odvzdušněte topný systém. Výměna poškozených ventilů přináší úsporu až 10% procent.

Okna a dveře

Až 20% tepla uniká netěsněnými dveřmi a okny. Z místností, z garáže, sklepa i půdy. Výměna je nákladná a trvá dlouho. Je jiné řešení? Úniku tepla zabráníme provizorně, samolepící těsnící páskou. Nechte si zpracovat návrh na výměnu už teď. Realizaci můžete odložit.

Střecha

Střecha je v zimě v permanenci. Máte v pořádku krytinu, plechové úžlaby, okapy? Okapy vyčistěte, nepřetečou při tání. Prohlédněte podstřešní fólii a tepelnou izolaci. Vlhkost způsobená zatečením snižuje izolační vlastnosti. Opravte netěsnou fólii alespoň lepící páskou.

