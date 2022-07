Hořčík pomůže proti únavě i křečím

Hořčík patří mezi základní minerály pro naše zdraví. Nejčastěji ho doplňujeme kvůli kostem, svalům a vyčerpání. Přečtěte si, jak ho správně užívat a co podpoří jeho účinky.

Potraviny jsou na hořčík čím dál chudší

Upřímně řečeno, kdysi to bývalo lepší. Vlivem intenzivního zemědělství je půda chudší na minerály a rostliny, které v ní vyrostou, kvůli tomu obsahují méně hořčíku i dalších živin. Uvádí se, že podobné je to také u masa.

Nejvíc najdeme magnézium v celozrnných obilovinách, luštěninách a oříškách. Nezařazujete je pravidelně do jídelníčku? Pak se určitě vyplatí doplňovat hořčík navíc. Ideální je produkt přímo určený na pohybový aparát. Kromě magnézia by měl obsahovat i vitamín D, jelikož se ve svých účincích podporují.

Takový doplněk stravy se pak dokáže postarat o kosti, svaly i klouby v jednom kroku a vy můžete mít klidné svědomí, že své zdraví podporujete v maximální možné míře!

Na co všechno pomáhá hořčík?

Jako první si nejspíš vzpomenete na to, jak vám hořčík prospěl po náročném výšlapu do hor nebo po sportovním výkonu. Dokáže také zatočit s nepříjemnou křečí v lýtkách během noci. Obecně vzato je to minerál pečující o pohybový aparát – podílí se na normálním stavu svalové soustavy a kostí.

Spotřeba hořčíku stoupá v přímé úměře se zátěží, takže sportovci, lidé s fyzicky náročným povoláním a osoby ve stresu potřebují doplňovat magnézium o to poctivěji. Kromě toho je hořčík vynikající proti vyčerpání. Působí na nervovou soustavu a jestli vás trápí únava, nejspíš vám tento minerál schází.

Správné načasování dokáže zvýšit efekt

To platí u všech doplňků stravy obecně. Třeba vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E a K) je dobré užívat během jídla, které tuky obsahuje. U hořčíku je to podobné – dávejte si ho až po jídle a vždy ho zapijte velkou sklenicí vody. Ještě lepších účinků dosáhnete, když si denní dávku hořčíku rozdělíte. Odpověď na otázku, zda se vyplatí užívat magnézium ráno nebo večer, je snadná: dejte si ho po snídani i po večeři. Nikdy však nepřekračujte doporučené dávkování na obalu!

Při užívání hořčíku zkuste doplňovat i zmíněný vitamín D, který mu pomůže s lepším vstřebáváním a ještě podpoříte i svou imunitu. Vitamín D se navíc podílí na ukládání vápníku do kostí – pro pohybový aparát je tedy hořčík, vápník a vitamín D dokonalá trojka. Proto by správný doplněk stravy pro sportovce měl obsahovat tyto minerály a vitamíny.