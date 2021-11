Horoskop podle starých Slovanů: kterému zvířeti odpovídá vaše znamení?

Život uprostřed přírody a rituály s ní spojené. To byl pro staré Slovany denní chleba. Není divu, že nyní, v čase shonu, povinností a technologií, máme i my chuť se zastavit, zvýšit své vnímání a inspirovat se moudrostí našich předků. Jak vypadá horoskop podle Slovanů?

Slované jsou etnická skupina indoevropského původu. Mezi slovanské státy, tedy ty, v nichž má toto etnikum většinové zastoupení, patří Česká republika, Polsko, Slovensko, Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko a Srbsko. Stěhování Slovanů ze své původní domoviny na pomezí Polska a Ukrajiny se odehrálo na počátku 6. století. Mohla za to náhlá klimatická změna způsobená sopečnou činností v Indonésii a odtud vyplývající neúroda, hladomor a války. Původně Slované vyznávali polyteistické náboženství označované jako slovanské pohanství. Od 9. století již přijímali křesťanství. Pohanské zvyky se však z naší kultury nevytratily a žijí s námi díky svátkům, které jsou na první pohled křesťanské, jako Vánoce nebo Velikonoce.

Slovanský horoskop

Příroda byla pro přežití pohanských Slovanů klíčová. Každý den ji pozorovali a uctívali. Proto znamení zvěrokruhu představují zvířata, která mají odrážet vlastnosti člověka narozeného v daném období.

Slované žili úzce spjatí s přírodou. Zdroj: Profimedia.cz

Rosomák (10. ledna – 10. února)

Rosomák je největší suchozemský člen čeledi lasicovitých. Toto zvířátko si rádo hlídá domov a nikoho jen tak nepustí do svého teritoria. Kromě ochranářského pudu je pro lidi narozené v tomto znamení typická žárlivost. Jsou proto oddanými přáteli a partnery. Rosomák je pořádkumilovný, přesný a má pevné zdraví. Řídí se heslem „méně věcí, více zážitků."

Krkavec (10. února - 9. března)

Tento černý pták je velmi moudrý, což sedí i na nositele jeho znamení. Tito jedinci milují logiku a propojování si věcí do souvislosti. Proto jsou skvělými programátoři nebo vědci. Myslí však dva kroky dopředu, což může komplikovat jejich milostný život.

Lasice (10. března – 10. dubna)

Lasička je inteligentní, vnímavá, aktivní, nebojácná a mazaná. Nositelé tohoto znamení jsou energičtí, někdy ale mírně zákeřní. Tito jedinci si velmi věří, málokdy respektují předepsaná pravidla a žijí si po svém, podle vlastních zákonů. Aby byli upřímní, musí mít někoho rádi a vážit si ho.

Žába (10. dubna – 10. května)

Žáby jsou pohodlné. Když už ale musí, skvěle se přizpůsobí životním změnám a rychle se do nových aktivit zapojí. Okolí si jich cení pro jejich přátelskou povahu ukrytou pod zdánlivě hrubou kůží.

Kobylka (10. května - 9. června)

Lidé narození v tomto znamení skáčou do nových věcí rádi a za pochodu. Možná proto mají někdy problém dokončit to, co začnou. Jejich nestálá povaha může dělat problémy i v partnerství. Všeobecně jsou ale kobylky veselé a optimistické povahy.

Křeček (10. června - 9. července)

Křeček má laskavý charakter a vždy je ochoten pomáhat druhým. Lidé narození v tomto znamení jsou houževnatí a dokáží pracovat ve dne v noci. To však může být také na škodu. Stává se, že jsou často vyčerpaní a doslova se potřebují zahrabat do nory. V lásce jsou oddaní a nenároční. Umí se přizpůsobit partnerovi.

Šnek (10. července – 10. srpna)

Ne, rozhodně nejste zpomalení, nebojte. Vynikáte obdivuhodnou vlastností jít si pomalu, ale jistě za svým cílem. Lidé narození v tomto znamení jsou proto inspirativní. Stávají se tedy dobrými vůdci. Domeček symbolizuje jejich vnitřní svět. V něm jsou citliví a oddaní. Stejně jako v lásce.

Mravenec (10. srpna – 10. září)

Mravenec je pilný a nedokáže jen tak lelkovat. Vždy se snaží dělat více. Bývá často obětí delegování. Mravenec si to však někdy neuvědomuje. Proto jeho workoholismem může trpět i rodina.

Chroust (10. září – 10. října)

Chroust na sobě pracuje od útlého věku. Už jako malý červík je přesvědčen, že život je drsný. Chrousty zajímají otázky duchovna a filozofie. V partnerství jsou věrní a na rodině lpí. Ve zralém věku však rádi roztahují křídla a užívají si života.

Bobr (10. října – 10. listopadu)

Bobr ve svém životě potřebuje jasně daný plán a harmonogram. Pracuje systematicky. Pokud však přijdou problémy, má tendenci utíkat. Proto lidé narození v tomto znamení neradi vycházejí ze své komfortní zóny, a to ani v práci, ani v lásce.

Pes (10. listopadu – 10. prosince)

Věrnost a odvaha. To jsou typické vlastnosti pro ty, kteří se narodili ve znamení psa. Pes vyznává zákony cti, proto mu můžete věřit na sto procent. Přestože nejsou kariéristi, často se díky svým vlastnostem dopracují na vysoké pozice v oblasti obchodu nebo politiky. V lásce chtějí zejména harmonii.

Zdroj: Anna Goroshnikova / Shutterstock.com

Medvěd (10. prosince – 10. ledna)

Medvěd je skutečným pánem lesa. Ne však jeho králem. Medvěd je totiž líný a k životu mu stáčí plné břicho a dostatečně dlouhý odpočinek. I přesto ze sebe vyzařuje obdivuhodnou energii, díky níž dosahuje svých vytyčených cílů. V lásce je bezstarostný a mnoho nevyžaduje.

