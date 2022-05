Inspirujte se stylovou terasou u domu úspěšného sportovce

Hokejista Roman Polák si vybral kompozitní prkna Terafest od českého výrobce WPC – Woodplastic.

Roman Polák patří k nejlepším tuzemským hokejovým obráncům své generace a k ikonám českého hokeje. V kanadsko-americké NHL má za sebou bezmála devět set zápasů v barvách těch nejlepších týmů. Když se po čtrnácti náročných sezónách rozhodl ukončit své úspěšné angažmá za oceánem, zakotvil doma, ve Vítkovicích.

Je to jen pár dnů, kdy dal hokeji definitivně sbohem. Teď relaxuje ve svém vkusně navrženém domě po boku manželky a léčí si zranění. „My to máme se ženou stejně, pro nás je domov tady v Ostravě,“ říká šestatřicetiletý bek proslulý svojí tvrdostí, a dodává: „Bydleli jsme na zajímavých místech, ale v zámoří nám chyběl český humor.“

Terasa z exotického dřeva vydržela jen dva roky

Během své kariéry vystřídal Roman Polák celou řadu adres a každý z domů ho nějak inspiroval. „Mám rád minimalismus, líbí se mi čisté linie a přírodní materiály,“ říká. Při návrhu svého obydlí na Moravě proto zohledňoval nejrůznější detaily, včetně otázky zahradních prvků a posezení. „Kupříkladu na terasu, kterou máme kolem domu, se dá vejít z každého pokoje,“ upozorňuje.

Původní terasa z exotického dřeva nevydržela náročné podmínky a do dvou let bylo třeba uvažovat o změně. Majitel k tomu říká: „Vzhledem k tomu, že pod terasou máme technickou místnost k vířivce, byl to především v zimě problém. Venku bylo mínus deset a zespodu šlo na ta prkna plus čtyřicet. Prkna se záhy zkroutila a popraskala.“

Česká prkna Terafest® se instalují snadno a rychle

Už v Americe se ale Polák setkal s WPC, které je za oceánem oblíbeným materiálem. „Já jsem si o kompozitu četl, ale myslel jsem si, že to bude vypadat jako nějaká umělá hmota, že to tady tím pokazím,“ vysvětluje Roman Polák. Jak ale sám říká, postupem času zjistil, že skutečnost je někde úplně jinde, a materiál složený z dřevité moučky a zdravotně nezávadného polyethylenu ho zaujal.

Na internetu si našel českého výrobce WPC – Woodplastic a kontaktoval jeho vítkovického partnera, společnost Kvalitní terasa. Vzhledem k tomu, že na terasu kolem domu spěchal, dal firmě na veškeré práce šibeniční termín 14 dnů. „Oni to fakt zvládli. Vyměřili si to, položili hliníkový rošt a pak už to šlo ráz na ráz, spolupráce byla skvělá. Všichni jsme moc spokojení, dětem to neklouže, jezdí tady na kole, terasa naplnila naše očekávání a teď ji konečně využíváme naplno,“ uzavírá Roman Polák. www.woodplastic.cz

