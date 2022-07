Jak dokonale dochutit jídlo? Poznejte tajemství ovocných octů

Ocet v kuchyni? Možná si bez něj nedokážete představit dobrou tlačenku, přidáváte ho do omáček nebo salátů. Tajemství dokonale dochucených jídel ale tkví ve správném použití octů ovocných. Pusťte do své kuchyně jablečný ocet nebo ocet s chutí bylinek. Uvidíte, že uděláte radost každému strávníkovi.

Ocet prý znali naši předkové už před 10 000 lety. Féničané jej připravovali z jablek, ve starověkém Řecku se octem ředilo víno. Možná už tehdy lidé věděli, že má ocet nejen výjimečnou chuť, ale přináší také spoustu dobrého pro naše zdraví.

V české kuchyni je ocet nenahraditelným pomocníkem pro zavařování nebo nakládání. Bez dobrého lihového octa z Bzence nebo Znojma se neobejde žádná okurková sezóna. Věděli jste ale, že třeba k přípravě dušeného hovězího, barbecue sendvičů nebo třeba glazé na kuře existují daleko lepší druhy octů?

Lihový nebo ovocný ocet?

Tradiční 8% lihový ocet má velmi výraznou chuť a bohatou kyselost, která se skvěle hodí pro nakládání ovoce a zeleniny. Pro vaření a dochucování jsou však vhodnější octy ovocné. Jsou jemnější a lahodnější, vznikají kvašením jablek nebo vinných hroznů. Výborně se uplatní ve studené kuchyni (na saláty, zálivky, dresinky, majonézy), ale také v té teplé – na omáčky, polévky nebo těstoviny. Jaké druhy ovocného octa by neměly chybět ve vaší spíži?

¾ Jablečný ocet – na zálivky, dresinky, čerstvou zeleninu, do jídel a salátů se zelím, do omáček,

¾ Vinný ocet z červeného nebo bílého vína – do majonéz a zálivek, do klasické zálivky vinaigrette, do čatní a marmelád, k rybám, marinádám a na grilování,

¾ Balsamico – originální ocet z Modeny, hodí se pro zdobení a dochucování hotových jídel, na dezerty, k ovoci nebo zmrzlině, do rizota, těstovin nebo k sýrům či salátu caprese.

Rady a tipy Dochucujeme se šéfkuchařem

Skvělou inspirací pro vaši kuchyni může být blog milujemeocet.cz, kde najdete stovky receptů zkušených foodbloggerek, které si zamilovaly dochucování octem. Letos v létě k nim ještě přibyla série videoreceptů šéfkuchaře Davida Valíčka, který vařil v Dubaji i na Manhattanu. Ve svém seriálu Dochucujeme se šéfkuchařem vás provede použitím ovocných octů ve studené i teplé kuchyni a krok za krokem ukáže přípravu šesti svých kulinářských majstrštychů. Jestli hledáte inspiraci, jak doma překvapit a trochu posunout vaše vaření dál, tohle bude na letošní léto to pravé.

Jak poznat dobrý ocet?

U klasického 8% lihového octa je to jednoduché. Chuť, na kterou jste zvyklí už od malička, najdete v tradičním Bzeneckém octu, do kterého se jako jediného na trhu přidává podle původní receptury voňavý estragon a jako přírodní barvivo karamel. Oba tak chuť vašeho nálevu výrazně ovlivňují.

U ovocných octů je dobré pohlídat si kvalitu složení. Neměly by obsahovat barviva ani umělé látky. U octu typu balsamico dejte pozor - na obalu hledejte chráněné označení původu. Jen ty pravé Balsamico octy pocházející z tradičního italského regionu Modena a podléhají přísným pravidlům výroby. Na pultech najdete například Aceto di Balsamico di Modena od výrobce Bzenecký ocet. Kvalitní suroviny jsou totiž základem všech dobrých pokrmů.