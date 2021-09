Vlašské ořechy: Způsoby, jak je nejsnáze zbavit zelených slupek a rozlousknout

Sezóna „vlašáků" je tady. Tyto ořechy patří mezi nejzdravější a nejlahodnější. Abyste se dostali k jádrům, musíte překonat odolnou skořápku. Jak ji co nejjednodušeji rozlousknout?

Ořešák a ořechy

Ořešák královský a jeho plody, vlašské ořechy, do českých zahrad a kuchyně rozhodně patří. V lidovém léčitelství se používá především list a zelené oplodí ořešáku. Odvar z nich pomáhá při poruchách trávení, zácpě a nechutenství. Rakouská spisovatelka a bylinkářka Maria Treben ve své knize uvádí pozitivní vliv při léčbě cukrovky a žloutenky. Výluh z listů zmírňuje záněty kůže, pomáhá proti akné, pocení nohou a vypadávání vlasů. Ze zelených slupek ořechů se vyrábí likér, jež má pročisťovat krev, napomáhat trávení a působit proti plynatosti. Samotné vlašské ořechy obsahují významné množství živin, bílkovin, esenciálních mastných kyselin, vitamíny C, E, K, A, vitamíny skupiny B, beta-karoten, lutein a zeaxantin, což jsou významné antioxidanty, a minerály jako je vápník, železo, hořčík, fosfor, draslík, sodík, zinek, měď, mangan a selen.

Vlašské ořechy mají pro naše zdraví celou řadu přínosů. Zdroj: Shidlovski / Shutterstock.com

Jak odstranit slupku

Často se stává, že ořech spadne ještě se slupkou, která se skořápky drží „jako čert kříže" a její odstraňování navíc barví ruce. Jak se slupky zbavit? Zkuste ořechy nasypat na plech a vložit do vyhřáté trouby na 200 °C. Nechte je tam 15 minut. Kluzká slupka se zbaví přebytečné vody a po vychladnutí ji snadno oddělíte. Pokud jezdíte na chalupu nebo chatu, posbírejte ořechy i se slupkou, ideálně za suchého a slunného počasí, aby nezačaly plesnivět, a vložte je do igelitového pytle. Ten dobře uzavřete a uložte do sklepa nebo na balkón na 4 až 5 dní. Po uplynutí této doby ořechy vysypejte, slupky by měly jít lépe z ořechu odstranit.

Jak louskat ořechy

Nůž, kladivo, kleště, klasický louskáček, kombinačky nebo sikovky. Dalo by se říct, že co rodina, to osvědčený postup, jak „vlašáky" rozlousknout. Jaký je však ten nejjednodušší a co vám louskání ještě více ulehčí?

Vařící voda

Pokud se po louskání ořechů nechcete ještě týden starat o rozbolavělé ruce, zalijte ořechy vařící vodou. V nádobě by měly být zcela ponořené. Přiklopte ji pokličkou, aby pára neunikala. Nechte je tam půl hodiny, poté je zceďte a nechte vychladnout. Louskejte je svým oblíbeným a osvědčeným způsobem nebo zkuste ty, jež jsou vyjmenované níže.

Použijte nůž

Při této metodě buďte opatrní, abyste se nepořezali. Vezměte si krátký nůž se špičkou. Skvěle vám poslouží například tzv. rybička, klasický švýcarský nebo jiný zavírací nůž. Tam, kde se obě poloviny skořápky spojují, zajeďte špičkou nože a pootočte jí. Švy se díky spaření oslabily a ořech pohodlně rozlousknete. Výhodou tohoto způsobu louskání je to, že vám poloviny skořápek zůstanou v celku. Můžete je tak použít třeba na vánoční lodičky.

Kladívko a utěrka

Destruktivní, ale rychlá metoda, jak ořechy rozlousknout. Na prkýnko položte polovinu utěrky, na ni dejte ořechy a druhou polovinou látky jej překryjte. Skořápky jemně poklepejte kladívkem nebo paličkou na maso. Buďte opatrní, aby úder nebyl příliš prudký.

Kónický louskáček

Asi každá domácnost má v kuchyni klasický louskáček, který vypadá jako kleště. Z něho však bolí ruce a louskání je nepohodlné. Nahraďte ho kónickým louskáčkem. Speciální tvar zajistí, že rozdrtíte pouze skořápku. I na opravdu tvrdé ořechy, které neprošly spařením, vynaložíte méně síly a zabráníte potenciálnímu zranění.

