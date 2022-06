Jak na opravy doma, na zahradě či chalupě?

Čeká vás přilepení odpadlé dlaždice v bazénu, oprava prahu či parapetu? Máme pro vás pár tipů, jak si práci zjednodušit.

Zná to asi každý, kdo vlastní dům, byt, chalupu nebo zahradu. Stále je co opravovat, upravovat, obnovovat, přidávat, zadělávat a někdy si u toho i pořádně zanadávat. Často jsou to drobnosti, ale objeví se i sem tam větší oprava, kterou šikovný kutil dokáže vyřešit.

Pomalu, ale jistě se ujímá vlády léto, ke kterému neodmyslitelně patří i grilovačky, koupačky, svatby, oslavy a venkovní relax. Takže hurá ven a jak se lidové říká, trochu to tam „pofackovat“. Chtěli byste to letos zvládnout bez těžkých brašen s nářadím, zafačovaných prstů, a hlavně jednoduše? Potom pomyslně zahoďte hřebíky s kladivy, protože vám bude stačit selský rozum a silné montážní lepidlo. A to i na opravu věcí, které podle vás budou vyžadovat mnoho úsilí. Takže ve chvilce přilepíte poštovní schránku, obložíte grilovací koutek kamenem, opravíte odpadlou dlaždici v bazénu bez vypouštění vody a zkrátka vše možné, na co si vzpomenete.

Grilovací koutek

Grilování na zahradě je skvělá věc, zejména, když máte hezký prostor někde v koutě u domu nebo na zahradě. Můžete zútulnit stávající stěny a obložit je kamenem, cihlami, nebo dřevem, podle vašich možností. Budete k tomu potřebovat materiál na obklad a silné montážní lepidlo, např. PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK, které funguje na flextec polymerové bázi. Lepí širokou škálu savých i nesavých materiálů od dřeva, skla a zrcadel až po keramiku, cihly, plasty, lakované povrchy či přírodní kámen.

Nejdříve se přesvědčte, že jsou stěny dostatečně pevné, aby obklad udržely. Není možné lepit na omítku, která se sama odlupuje. Omeťte je a zbavte nečistot a prachu. Totéž udělejte s obkladem. Lepidlo nanášejte ve svislých pruzích na obklad – kámen, cihly, nebo dřevo, tak bude moci případná vlhkost ztéct. Nezapomeňte jej nanést dostatečné množství, aby lepený obklad dobře držel. Montážní lepidlo nenanášejte až ke kraji, ale nechte několik centimetrů volných, aby vám po přitlačení nevyteklo na krajích. Přiložte obklad a silně přitiskněte. Lepte vždy od spodu a postupujte vzhůru. Na konec nechte vytvrdnou 24-48 hodin. Když nemáte základ, nebo je na zahradě jen zbytek kamenné zídky, pomocí tohoto lepidla ji můžete zpevnit a dotvořit, princip je stejný, jen nyní lepíte kámen na kámen.

Oprava parapetu či prahu

Lepení parapetu nebo prahu může být se správným montážním lepidlem hotové během chvilky. Vzhledem k tomu, že budete práh často zatěžovat, nebo stavět na parapet těžké květináče, je nutné vybírat montážní lepidlo s velkou lepicí silou, např. zmiňovaný PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK, který je nejsilnějším lepidlem z řady Pattex a má vysokou počáteční pevnost 350 kg na metr čtvereční. Než přistoupíte k lepení, je nutné plochy očistit, vysát prach nebo je omést. Lepidlo nanášejte na spodní stranu prahu či parapetu v pruzích, následně silně přitlačte na místo tak, aby se lepidlo tlakem roztáhlo po většině plochy, nechte 48 hodin vytvrdnout a žádný květináč vám jen tak z parapetu nespadne.

Podívejte se, jak snadné to může být:

Děravý okap

Okapy dokážou vydržet dlouhou řadu let, ale postupem času můžete najít netěsnící spoj nebo menší škvíru. Některá montážní lepidla dokáží nejen lepit, ale také výborně tmelit, a tak s nimi opravíte třeba netěsnící svod vody nebo děravý okap. Příkladem je PATTEX ONE FOR ALL UNIVERSAL, který nejen lepí, ale dokáže fungovat i jako tmel a utěsnit menší otvory. Nejdříve otvor očistěte, zbavte ho nestabilních částí a pak do něj naneste lepidlo/tmel. Tmel přilne k povrchu a menší díru vyplní. Dá se použít i na slepení jednotlivých dílů okapu.

Odpadlá dlaždice v bazénu

Vypustit v létě bazén jen kvůli opravě odpadlé dlaždice by bylo plýtvání vodou. Zejména, když to lze udělat jinak. Existují montážní lepidla, se kterými dlaždici přilepíte bez vypouštění vody. Takovým příkladem je PATTEX ONE FOR ALL HIGH TACK. Nanesete lepidlo na dlaždici, ponoříte na opravované místo a pořádně ji pod vodou přitlačíte. Oprava je hotová.

Díky spolehlivosti montážních lepidel a jejich síle za jedno odpoledne zvládnete opravit vše, co jste tak dlouho odkládali. A bonusem budou ruce bez boulí a náplastí. A to i když vám na pomoc přispěchá drahá polovička. Protože s Pattexem to zkrátka zvládne každý. A pokud máte i jinak náročné požadavky, můžete si vybrat ze široké škály montážních lepidel.

