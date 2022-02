Jak na sladkou americkou kuchyni levně a snadno?

Oblíbenou součástí tradiční sladké americké kuchyně je arašídové máslo. Po sušenkách z arašídového másla se děti i dospělí mohou doslova utlouct. Příprava dezertů z USA je obvykle velmi jednoduchá, což k její popularitě jenom přidává. Stejně tak se s úspěchem napříč světem setkává apple pie neboli jablečný koláč. Co další může americká gastronomie nabídnout?

Proč je arašídové máslo tak oblíbené?

Arašídové máslo se pyšní skvělou chutí, která elegantně doplní sladké i slané pokrmy. Nejčastěji se máslo maže na opečené toasty anebo se dělají proslulé sušenky z arašídového másla. Běžné je použití arašídového másla i do ovesných kaší a stejně tak si jej někteří dopřávají samotné.

Jedná se o kvalitní zdroj bílkovin a vlákniny, které mají pozitivní vliv především na svaly a zažívání. Stejně tak je máslo z arašídů plné vitamínů a antioxidantů, konzumovat by se však mělo s mírou, jelikož mimo jiné obsahuje i vysoké množství tuků.

Sušenky z arašídového másla

Recept na sušenky z arašídového másla je nenáročný a velmi rychle zhotovený. Změklé máslo s cukrem se utře do pěny, zašlehají se vejce, mouka, špetka soli a prášek do pečiva. Po chvilkovém chladnutí těsta v lednici se z něj vypracují sušenky, poté se pro zlepšení chuti obalí v cukru a dají se péct do trouby. Po pár minutách jsou sušenky z arašídového másla upečené a připravené k servírování. Pro ozvláštnění receptu je možné na závěr přidat rozpuštěnou čokoládu nebo sušenky potřít nutellou.

Jaké jsou další americké dezerty?

Další sladký recept představuje apple pie, ačkoliv původně pochází z Anglie. Přestože je jablečný koláč jednoduchý na přípravu, je na něj potřeba velkého množství ingrediencí.

Kromě jablečného koláče jsou v USA populární i donuty nebo waffle.

Kam za výhodnými nákupy

Právě Tesco ve větších městech nabízí speciální zahraniční sortiment, který mimo jiné zahrnuje zmiňované americké produkty. Mezi ty se řadí například bonbony Nerds anebo Reese's sušenky plněné arašídovým máslem. Použití arašídového másla je tak v sladkých pokrmech opravdu časté.