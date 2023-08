Jak poznat, že psa bolí klouby a co s tím?

Bolesti kloubů mohou postihnout nejen nás lidi, ale i naše čtyřnohé přátele - psy. Pokud máte doma psa, je důležité všímat si příznaky, které by mohly naznačovat, že váš mazlíček trpí tímto nepříjemným onemocněním. Psi neumí mluvit, a tak si jejich chování jako starostliví majitelé musíme všímat o to víc.

Kloubní potíže obvykle způsobuje skupina zápalových onemocnění jako je artróza u psů, které postihují chrupavku a kloubní tkáň. Signály, že se stav kloubů u psa zhoršuje, mohou být nejprve velmi nenápadné, upozorňuje veterinární lékařka Zuzana Fekečová: “Možná si ani neuvědomíte, že pes už začíná mít problémy s klouby, možná si myslíte, že se mu teď nechce jít na procházku, je líný, jen leží… a to už je znak toho, že váš pejsek něčím trpí.”

Pokud si všimnete, že váš pes najednou ztrácí zájem o aktivity, které dříve miloval, nebo že se stává méně aktivní, může to být způsobeno bolestí kloubů. Například odmítání skákat na postel, lézt po schodech nebo odmítání hrát si mohou být známkami bolesti. Pes s postiženými klouby může začít kulhat nebo špatně narážet na končetiny. Pokud pes stále zatěžuje jednu nohu více než ostatní, mohlo by to být způsobeno bolestí v příslušném kloubu.

Pes s bolavými klouby taky může mít potíže se zvedáním, otáčením nebo procházením se. Může trvat déle, než vstane po lehu, a mohou se objevit obtíže s naskakováním do auta nebo vystupováním z něj.

Všimnete-li si u svého psa některých výše uvedených příznaků, je důležité co nejdříve zajít k veterináři. Ten provede důkladné vyšetření a diagnostiku, aby určil příčinu potíží a navrhl vhodnou léčbu. Pokud váš pes již má diagnózu artritidy nebo jiného kloubního onemocnění, je klíčové dodržovat předepsaný léčebný plán. To může zahrnovat léky ke snížení bolesti a zánětu, fyzioterapii nebo speciální diety pro podporu kloubů.

Upravte domácí prostředí tak, aby bylo pro psa pohodlnější. Mějte na paměti, že aktivita by měla být omezena, aby se minimalizovalo namáhání postižených kloubů. Udržujte psa ve zdravé váze, protože nadměrná hmotnost může klouby zatěžovat ještě více.

Myslete také na podávání výživových doplňků na klouby. Nejlepší je samozřejmě zabránit takovému stavu prevencí již od věku štěňátka, proto by doplňky stravy měly být součástí stravy psa po celý jeho život. K tomu slouží nejlépe vhodná kloubní výživa, která obsahuje nejčastěji chondroprotektiva, kolagen, případně další složky jako jsou MSM či kyselina hyaluronová.

Zdroj: Incapet Collagen

Například Incapet Collagen pro psy je čistý mořský kolagen bez jakýchkoli přídavných látek ve formě prášku. Vyznačuje se maximální bioaktivitou, protože kolagenové peptidy z mořských ryb vznikají štěpením za studena pomocí šetrné enzymatické hydrolýzy.

Pro vašeho psa může tento český doplněk stravy sloužit jako chutná a přírodní kloubní výživa. Kolagen tvoří až 70% sušiny kloubních chrupavek u psů a tělo jej postupně tvoří stále méně, proto je jeho doplňování touto formou dobrá cesta, jak podpořit klouby.

Incapet Collagen funguje jako

podpora struktury chrupavky,

podpora pevnosti kostí,

podpora pružnosti tkání, sliznic a šlach,

podpora zdravé struktury kůže,

pomoc při nadměrném vypadávání srsti u psa,

podpora kvality srsti a drápků.

Pochvalují si ho mnozí majitelé čtyřnohých kamarádů, kteří trpěli bolestí kloubů, ale i útulky. Pejsek Austen ze Svobody zvířat byl odchycen jako toulavý pes. Po prohlídce veterinářka zaznamenala výrazné artrotické změny na kyčelních kloubech. “Byl nedůvěřivý k lidem, nebyl velmi kontaktní, málo pohyblivý, velmi těžko vstával, často ležel, při chůzi výrazně kulhal na zadní končetiny a stále zalézal do boudy. Po dvouměsíční kolagenové kúře krásně sám chodil po výběhu,” vypráví MVDr. Mužíková. Dalším byl pejsek Jacobs, kterému vyskakovalo jablíčko na pravé zadní noze. “Už po měsíční kúře mnohem více používá zmíněnou nožičku a začíná na ni pěkně došlapovat.”

“Beky je fenka ve zralém věku a začaly se u ní projevovat problémy s klouby a chůzí. Odmítala aportovat, co miluje nejvíce ze všeho. Odkdy užívá Incapet, znovu ožila, zlepšila se jí mobilita a znovu šťastně běhá.” Majitelka Zdenka

Čistota, přírodní původ a šetrná výroba jsou u Incapet Collagen klíčem k tomu, aby efektivně fungoval na klouby u psa. Stačí pejskovi každý den nasypat jeden sáček do krmiva, díky jemnému aroma ryb tento doplněk psům chutná. Pečujte o klouby svého psa od malička, abyste minimalizovali riziko problémů v jeho vyšším věku.