Jaké by to bylo, kdybyste mohli každé zimní ráno vstoupit do auta, které vás přivítá příjemným teplem, namísto bitvy s ledovými krystaly na čelním skle a chladem, co leze až do morku kostí? S trochou chytrosti a několika triky můžete proměnit své ranní starty v rychlou cestu k pohodě a teplu.

Zima přináší kouzlo bílých krajinek a zimních radovánek, ale také výzvu zahřát auta do životadárné teploty. Není nic horšího než se probouzet do chladného rána a vstoupit do vozu, který je stejně studený jako venku. Ale nezoufejte! S několika chytrými triky a osvědčenými postupy můžete tento rituál proměnit z boje se zimou v pohodlnou a teplou cestu do práce či kamkoliv se chystáte.



Zahřívání auta v zimě není jen o pohodlí, ale i o jeho dlouhověkosti a efektivitě. V tomto článku se podíváme na několik triků a praktik, jak co nejrychleji dostat váš vůz do optimální teploty, aniž byste zbytečně plýtvali časem či palivem. Ať už vlastníte moderní auto se všemi vychytávkami nebo spoléháte na starší model, zde najdete rady, jak si usnadnit ranní starty a vychutnat si zimní cesty v teple a komfortu. Připravte se na to, jak se postavit čelem chladnému ránu a zvítězit nad zimou s grácií.

Triky pro zahřátí auta

1. Parkování na slunci

Začneme tím nejjednodušším, co může každý z nás udělat – správně zaparkovat auto. Ano, čtete správně. Parkování na slunci může být vaší tajnou zbraní proti mrazu. Sluneční svit poskytuje zdarma teplo, které může zahřát povrch vozu a usnadnit start. Klíčem je umístění auta tak, aby byla přední část otočena na východ, čímž umožní slunci ohřívat čelní sklo a interiér.

2. Kombinéza pro vaše auto

Když se řekne izolace, možná si představíte pletený svetr nebo silný zimní kabát. Ale jak izolovat auto? Jednoduše! Můžete použít izolační kryty na čelní a boční skla nebo dokonce speciální automobilové „kombinézy“, které přikryjí celé vozidlo. Tyto izolátory fungují jako štít proti mrazivým nocím a zanechávají interiér auta o něco teplejší. Není to magie, je to fyzika! Navíc odstranění takové kombinézy ráno je mnohem snazší než odstraňování námrazy z čelního skla.

3. Předehřev vozidla

Možná jste o něm slyšeli, ale nevěnovali mu dost pozornosti. Předehřívače motoru nejsou jen výmyslem pro špičkové automobily. Jsou dostupné a instalovatelné do různých typů vozů a mohou výrazně urychlit proces zahřívání auta. Představte si, že by vaše auto mělo vlastní „budíček“, který by ho probudil dříve než vás. To není jen pohodlí, to je investice do ranního klidu.



Pokud však vaše auto tuto funkci nemá, nezoufejte. Malé přenosné topení, které lze zapojit do cigaretového zapalovače, může být vaším řešením. Než však takové zařízení použijete, ujistěte se, že je bezpečné a vhodné pro váš model vozu.

Teď, když znáte tyto chytré triky, jak své auto zahřát, můžete se rozloučit s mrazivými ranními starty a začít svůj den v teple a pohodě. Nenechte zimu, aby vás překvapila. Připravte svůj vůz na ty nejchladnější dny a užijte si pocit pohodlí a tepla, které si zasloužíte.

Zdroj: driversed.com, canadiansupershop.ca