Jak se správně starat o plavky, aby dlouho vydržely

Jarní počasí láká mnoho lidí k tomu, aby začali plánovat dovolené, které jsou častokrát i u moře nebo v místech, kde se lidé plánují koupat. Na takové dovolené je potřeba si s sebou vzít i plavky. Mnoha lidem se však stane, že poté, co vytáhnou plavky ze skříně, tak zjistí, že gumičky jsou steřilé a budou si muset koupit plavky nové. Aby se taková situace příště neopakovala, podívejte se na to, jak se o plavky správně, aby dlouho vydržely.

Péče o plavky není složitá

Abyste se mohli starat o plavky správně a prodloužili jejich životnost, nemusíte mít doma mnoho prostředků, ale pouze ten, který je určen na jemné prádlo nebo přímo na plavky. Další přípravky potřebovat nebudete, ale budete potřebovat nové plavky, které vám vydrží sloužit po mnoho let.

Vyberte si plavky, které se vám líbí

Pokud patříte mezi ty, kteří již někdy vyndali ze skříně plavky, které byly ve špatném stavu a již jste je nemohli používat, zkuste se podívat po nových například v obchodě Modivo. Díky Modivo slevovému kódu můžete nové plavky pořídit mnohem levněji a ušetřit peníze. Při výběru se zaměřte i na to, zda potřebujete skrýt nedokonalosti či zvýraznit určité partie. Nedokonalosti na těle se vám podaří zakrýt například vzorovanými plavkami.

V případě, že byste si na Modivo.cz nevybrali, zkuste se podívat i do obchodu About You, kde mají bohatou nabídku jednodílných plavek nebo i těch dvoudílných. Na některé kousky platí i About You sleva, se kterou lze ušetřit hezkou sumu peněz při nakupování. Jestliže byste chtěli mít objednávku ještě levnější, podívejte se na nabídku About You slevových kódů, které naleznete přímo na Tipli, kde se nachází nejnovější slevové kódy a kupony do mnoha obchodů.

Základní pravidla péče o plavky

Většina lidí se domnívá, že plavky je potřeba prát jen po letní sezóně. To je však častý omyl a pravdou je, že by se měly vyprat vždy po použití. Nejlépe s jemným pracím prostředkem, v košíčku na spodní prádlo a při teplotě do 30 °C. V žádném případě nepoužívejte bělidla či aviváže, které by tomuto kousku spíše uškodily.

Při nošení plavek se zaměřte na to, zda s nimi často netřete například o okraje bazénu, netřete je o ručník nebo je neodíráte o další věci, kvůli kterým by se mohly poškodit. Plavky nikdy nežehlete, nenechávejte je v pračce vyždímat, neberte si je do sauny a nesušte je v sušičce nebo na přímém slunci.

Držte se těchto rad a plavky vydrží několik let

V momentě, kdy začnete dodržovat všechny výše zmíněné rady, už by se vám nemělo stát, že vaše oblíbené plavky přestanou sloužit a budete je muset vyhodit. Vyberte si tedy nové plavky přes Tipli.cz, ušetřete peníze při nákupu, snažte se o plavky správně starat a uvidíte, že si je budete moci brát s sebou na dovolenou ještě několik dalších let.